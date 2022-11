Alean și Just A Gemini lansează Dă-i din crack, o piesă cu un sound urban specific

Prima colaborare dintre Alean și Just A Gemini vrea să transforme orice zi anostă într-una în care totul este despre distracție, riscuri și păcate. De altfel, piesa pare extrasă direct de pe coloana sonoră a unui film care despică viața plină de tentații a unor tineri muzicieni.

Alean și Just A Gemini, doi artiști care își propun să schimbe ritmul industriei prin fiecare piesă, lansează „Dă-i din crack”. Cu un vibe urban care nu poate fi contestat, piesa poate să te invite, la fel de bine, direct la o petrecere pe un yacht - dacă asta este ceea ce îți dorești.

Prima colaborare dintre Alean și Just A Gemini vrea să transforme orice zi anostă într-una în care totul este despre distracție, riscuri și păcate. De altfel, piesa pare extrasă direct de pe coloana sonoră a unui film care despică viața plină de tentații a unor tineri muzicieni.

„Pot spune că piesa asta a fost creată în prima zi în care ne-am cunoscut și ne-am transformat amândoi vibe-ul în sunet”, a spus Alean.

„Am știut din prima sesiune cu Alean că o să vibe-uim atât muzical, cât și în calitate de prieteni, așa că am încercat amândoi, cât am putut de mult, să ne transpunem prin intermediul acestei piese, care este și prima noastră colaborare - Dă-i din crack”, a povestit Just A Gemini.

Despre Alean

Alean este un artist care își propune să-și facă simțită prezența în industria trap din România și nu numai. De altfel, acesta a reușit deja să atragă atenția unor artiști precum Azteca, alături de care a lansat piesa „Chanel Bag”.

Despre Just A Gemini

Just A Gemini este un producător, compozitor și inginer de sunet tânăr și determinat să-și impună soundul. De-a lungul timpului, acesta a lucrat cu artiști importanți, precum BTS, Matteo și Serena.

Vizionare placuta