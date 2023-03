Paula Seling vine, de fiecare dată, cu povești muzicale surprinzătoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și dăruirea artistică incontestabile. Așa se întâmplă și de această dată cu "Tu nu vezi cerul", o piesă de o sensibilitate aparte, scrisă de Andrei Tudor (Tudor Sound Production), care redă o emoție aparte, dincolo de rațiune și orgolii, despre și pentru suflet, ce va face ca publicul să vibreze, să aibă trăiri intense și naturale, chiar de la primele versuri ascultate.

"Există anumite piese pe care le simți, atât de adânc în suflet din prima clipă, ca și cum ar spune o poveste a sufletului tău. "Tu nu vezi cerul", scrisă de Andrei Tudor, pe versurile Andreei Andrei, este una dintre ele. Am auzit-o cu mulți ani in urmă, la regretatul festival Mamaia, în interpretarea lui Pasha Parfeni, și mi-a rămas lipită de suflet. Mi-aș fi dorit să am onoarea de a o interpreta și probabil că am lansat această dorință în Univers, pentru că Andrei Tudor mi-a propus, cu puțin timp în urmă, sa o cânt. A ieșit o variantă atât de plină de emoții încât, mereu, când o ascult, mi se umplu ochii de lacrimi de bucurie.", a spus Paula Seling.

Filmarile au fost facute la Chișinău cu echipa formată din operator și regizor Oleg Oz, asistent regizor Ștefan Axanii, foto Victor Detto, stilist Corina KoKo, make-up Irina Urumoglo, hairstyle Liubovi Fiodorova, producator Dumitru Neagu, iar actorul, care a jucat alături de Paula Seling, a fost Constantin Ipati.

"Fiecare piesă pe care o scriu este parte din mine, parte a sufletului meu. Totuși, în acest caz, cred că versurile scrise de Andreea Andrei reprezintă esența. "Tu nu vezi cerul" este una din creațiile mele în care mă regăsesc în totalitate și pe care, cu mult drag și încredere, i-am dăruit-o Paulei Seling, în această variantă nouă. De Paula, mă leagă o lungă și strânsă colaborare profesională și simt că, în această nouă versiune, muzica și-a găsit încă o interpretare fabuloasă, cu o încărcătură emoțională deosebită, așa cum Paula Seling știe să ofere, prin sensibilitatea ei, care reușește să cutremure sufletul până în cele mai adanci colțuri. Sunt bucuros și de faptul că piesa a fost imprimată cu prietenii mei din Orchestra Simfonică Bucuresti, așa că vă ofer aceasta piesa, 100% live, în triplă ipostază: de compozitor, pianist și dirijor. Sunt foarte mulțumit de rezultat și anunț, de pe acum, o versiune în engleză la fel de frumoasă scrisa de Joey de Alvare.", spune și Andrei Tudor despre frumoasa piesă "Tu nu vezi cerul".

După un turneu Sold-Out, în luna decembrie, atât în România cât și Republica Moldova, Paula Seling continuă seria de evenimente cu un turneu național

dedicat sărbătorilor pascale (București - Ateneul Român, Turnu Magurele, Onești, Timișoara, Craiova, Oradea, Baia Mare, Iași, Suceava, Târgu Neamț, Brașov), cu concerte în săli de spectacole, cu public numeros. Concertele artistei sunt deja în derulare și sunt anunțate pe rețelele de socializare ale artistei. Totodată, anul îi este plin în activități, de la lansări de noi producții muzicale, până la cântări în țară, dar și peste hotare.

VIDEO: https://youtu.be/JlRVfwM4tqs

Compoziție și producție "Tu nu vezi cerul":

Piano: Andrei Tudor, Bass: Dan Pirici, Drums: Radu Bucura, Guitar: Adam Popa

Orchestra Simfonica Bucuresti, dir. Andrei Tudor

Flute: Catalin Opritoiu, Oboe: Cristina Ordean, Clarinet: Ciprian Melente, Horn: Ioan Luca, Trumpet: Marius Suciu, Trombone: Catalin Bucerzan

Violins: Gabriel Gheorghe, Natalia Pancec, Roxana Cioran, Madalina Cioran, Theodor Alex Gheorghe, Alexandra Andreescu, Gabriela Iftime

Viola: Alexandra Toader, Mihaela Moscalu

Cello: Alexandru Dutulescu, Alexandra Pascaru

Cbs: Marius Baran

Imprimarile au fost realizate in studiourile Liviu Elekes, Midi Sound Studio (Andrei Kerestely), Tudor Sound Production, iar mixul si master-ul sunt semnate de Sergiu Teaca.