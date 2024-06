Roxana Hulpe, două perechi de nași din lumea showbiz-ului! Tematica inedită aleasă pentru ziua cea mare i-a lăsat mască pe mulți

Roxana Hulpe a îmbrăcat rochia de mireasă, weekend-ul trecut. Prezentatoarea de știri de la Protv a avut parte de o nuntă unică, cu tematică, dar și cu două perechi de nași.

Roxana s-a căsătorit religios cu managerul Untold și Neversea, Bogdan Rădulescu, la doi ani după ce a spus Da în fața ofițerului de stare civilă. Pe lângă bunul său prieten și coleg, Cosmin Stan, alături de soția sa, Roxana a amai avut încă o pereche de nași din lumea showbiz-ului autohton.

Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, au devenit părinții spirituali ai Roxanei și ai lui Bogdan Rădulescu. Cabral a împărtășit gândurile sale pe Instagram, legate de fericitul eveniment al colegei sale de la Protv.

În ceea ce o privește pe Andreea Ibacka, vedeta a mărturisit că petrecerea, cu tematică de circ, a fost un succes total și s-a distrat până dimineață.

„De acum înainte suntem familie! Casă pe piatră, Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu! Am avut o frumoasă nuntă, cu tematica circus! Cât despre rochia de naşă (am foarte multe mesaje în inbox pe tema ei şi vă mulțumesc), e de la Mmarquise. Şi am purtat-o până dimineață, a fost ideală şi pentru dans. Genială şi ideea finilor de a pregăti balerini pentru toate doamnele ce au avut nevoie”, a transmis Andreea Ibacka în mediul online, după nunta de sâmbătă.