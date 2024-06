Interviu cu Aria Moon după lansarea piesei Vara de 4X: Când ai lângă tine persoana iubită, orice anotimp se transformă în vară

Aria, cum a apărut piesa "Vara de 4X"? Ce reprezintă versurile pentru tine?

"Vara atrage iubirea pe străzile noastre" nu este doar un vers al piesei "Vara de 4X", ci un adevăr. Vara ne îndrăgostim și ne facem cele mai frumoase amintiri, iar prin această melodie vreau să transmit tuturor ascultatorilor iubire și căldură. Alături de Mark Stam am scris o melodie care te face să-ți îmbrățisezi persoana preferată și să nu-i mai dai drumul. Pe noi ne-a făcut să zâmbim de când am compus-o în studio, urmând ca următoarele zile să îi dăm play pe repeat. Atunci când ai lângă tine persoana iubită, orice anotimp se transformă în vară, de parcă ar fi "Vara de 4X" an de an.

Care sunt motivele pentru care ar trebui să ne dorim o vară de 4 ori?

Vara atrage iubirea pe străzile noastre, așa cum spune și piesa! Totul e mai frumos, mai colorat, mai luminos. Ieșim mai mult cu prietenii, mergem în vacanță, petrecem mai mult timp în natură și ne îndrăgostim.

Care e cea mai frumoasă amintire de-a ta trăită vara?

Vara în care mi-am văzut artistul preferat: Lana del Rey.

Dar cea mai grea? Cum ai reușit să o depășești?

Probabil vara în care terminasem liceul și mă pregăteam de facultate, fără să știu exact ce urmează să fac cu viața mea.

Te-ai îndrăgostit vreodată vara? Ai suferit cândva din iubire în acest anotimp?

M-am îndrăgostit, dar am și suferit.

O iubire de-o vară sau o iubire de-o viață?

Uneori, iubirile de vară pot fi mai intense decât cele care durează o viață. Nici nu știu cum e mai bine! (râde)

Îți mai amintești de prima iubire?

Îmi amintesc, da. N-a fost vara, dar s-a simțit ca și cum ar fi fost vara. Prima iubire nu se uită niciodată. (râde)

Care sunt planurile tale pentru vara aceasta?

Mi-am propus să merg la cât mai multe concerte și să călătoresc cât de mult pot. Pe de altă parte, vreau sa fiu și productivă, deci ne vedem și la studio.

Pe lângă a asculta "Vara de 4x", ce îți dorești să facă fanii tăi înurmătoarele luni? Ce mesaj vrei să le transmiți?

Vara e prea scurtă ca să nu fie trăită la maximum. Aș vrea să lăsam cu totii telefoanele și online-ul și să ne bucurăm de soare, de natură, de mare și de persoanele dragi