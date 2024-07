Simte vibrația electrică a piesei Maneye: colaborarea dintre Alastair Lane și Electric Chapel

"Maneye", colaborarea dintre Alastair Lane și Electric Chapel este o piesă dinamică, care îmbină perfect ritmurile electronice suave cu melodii captivante. De la primele acorduri, "Maneye" te atrage cu groove-ul său irezistibil și ritmul hipnotic, creat pentru a te face să dansezi. Enjoy!

Alastair Lane este un producător muzical și compozitor francez care a început să compună muzică de la o vârstă fragedă, inspirându-se din Soul, Funk, Jazz, Muzică Internațională și House. A semnat primul său EP, "Harlem Groove", cu Nervous Records, un pionier al muzicii House din New York City. În 2020, a lansat primul său succes în topuri, "Naked in the Water". Această piesă a fost cea care a lansat cu adevărat cariera lui Alastair, fiind instantaneu preluată de cele mai importante playlisturi editoriale de pe Spotify și de posturi de radio din întreaga lume. De atunci, a avut multe lansări de succes la diferite case de discuri (Tokyo Love Affair - Frappé Records, Come Over - Maison Éros, Purple Skies & Libertad - Nuculture Records). Cu peste 4 milioane de stream-uri și 25k de ascultători lunari doar pe Spotify, putem spune cu încredere că Alastair Lane este aici pentru a rămâne.

Electric Chapel, cunoscut anterior ca RHM sau Romanian House Mafia, reprezintă un sublabel muzical specializat în House și Deep House, un proiect care își propune să combine genurile House, Dance și Pop prin cele mai îndrăznețe producții. Pe lângă single-uri, RHM propune colaborări cu artiști cunoscuți din industria muzicală românească și internațională, precum Giiants, Ilkan Gunuc, INNA, Minelli și Alina Eremia. În acest moment, "Jalebi Baby" de Electric Chapel x Boka x Trackula are peste 2 milioane de stream-uri pe Spotify, "Smoking Nirvana" de Ricii Lompeurs x Electric Chapel are de asemenea peste 2 milioane de stream-uri pe Spotify, iar "Party", o colaborare între INNA, Minelli și Electric Chapel, are aproape 3 milioane de streamuri pe Spotify.