Lucian Blaga, un cunoscut om de televiziune din România, premiat de APTR, este unul dintre cei mai valoroși ambasadori neoficiali pe care îi avem în SUA. În Houston, Texas, el a pus bazele primei televiziuni a românilor de pretutindeni - ARCA TV.

Ai avut o carieră de succes în România. Ce te-a făcut să alegi la un moment dat America?

Lucian Blaga: Veneam destul de des în Statele Unite, de-a lungul anilor, aveam familia aici, și nu am intenționat să rămân. Au intervenit însă mai mulți factori... În primul rând faptul că sora mea a trecut printr-o problema serioasă de sănătate, și m--am decis să fiu aproape de familie. În al doilea rând, datorită faptului că treceam prin situații de neînțeles, că oricare român care și-a deschis o afacere. Problemele nu mi se datorau, erau clienți care nu își mai puteau plăti facturile, știți, tot blocajul financiar din România, taxe, legi schimbate peste noapte, și în general datorită felului în care mulți români sunt tratați de către instituțiile statului. Că marea majoritate a celor care au ales să plece, cred că un rol important l-a avut faptul că începi din ce în ce mai dessă te simți străin în țară ta, și alegi să devii, într-adevăr, un străin, dar într-o țară care îți poate oferi măcar respect.

Cum a apărut ideea proiectului ARCA TV? Cui i se adresează și ce anume își propune?

Lucian Blaga: Ideea a început prin 2013. Intenționăm să implic TVR Internațional și să realizăm un fel de subredacții în Statele Unite, pe care să le coordonez. Am discutat cu Președintele de atunci al TVR, Claudiu Săftoiu, și dorința a existat. Am reușit să punem la punct un plan, am discutat și cu diferiți oameni de afaceri, români, din Statele Unite, și totul a fost în regulă până la reîntoarcerea în țară. Domnul Săftoiu a fost demis, lucrurile s-au schimbat și fiecare și-a văzut de ale lui... Nu am încetat să caut soluții și să detaliez pașii pe care trebuia să îi fac pentru că proiectul să reușească. Până în momentul în care pe 1 Decembrie 2017 am adunat subiecte, mi-am pus camera în față, am prezentat, montat și realizat o emisiune cu ocazia zilei de 1 Decembrie, și de acolo, am încercat să cresc și să implic cât mai mulți români în acest proiect.

Arca TV se adresează oricărui român care are ceva de spus, dar care în principal face ceva pentru comunitatea din țară în care trăiește. Își propune să arate că suntem o națiune frumoasă, cu oameni inteligenți, care au reușit și vor reuși în orice societate care îți oferă pârghiile necesare, respectul și recunoașterea a ceea ce faci.

Care au fost reacțiile românilor din diaspora la proiectul tău (mai ales că se spune că românii din străinătate nu sunt foarte uniți)? Unde ai găsit cei mai înfocați susținători?

Lucian Blaga: Aparent românii nu sunt uniți. Cred că e o percepție greșită. Românii sunt extraordinari. Ce îi determina pe unii, din fericire o minoritate, să fie factori de dezbinare? 50 de ani de comunism, lipsa modelelor și a exemplelor de reușită și unitate, la orice nivel, și a frustrărilor adunate, acasă sau oriunde. Cei mai înfocați susținători și mai ales colaboratorii Arca TV sunt cei care adopta aceleași principii descrise mai sus. Vrem să arătăm că suntem capabili de lucruri extraordinare, și reușim.

Cum ești privit tu, român în SUA și ce părere au americanii despre proiectul tău de suflet?

Nu am avut timp să mă gândesc la cum sunt perceput, și asta nu e relevant. Fiecare e liber să creadă ce și cum vrea despre mine. Important este să încerc să adun în acest proiect români deosebiți, să le pot da posibilitatea să se exprime liber și să îi determin să ridice ștacheta, cu fiecare prezența. Americanii cred că atunci când faci ce fac eu, lupta cu viață s-a terminat, și da, se uită cu admirație mai ales când le spun că fac voluntar asta, eu și toți colaboratorii. A face voluntariat în Statele Unite este un lucru obișnuit, ești respectat și admirat pentru asta.

De ce este necesară o televiziune a românilor de pretutindeni independentă? Ce poți face tu în plus și diferit de TVR Internațional, de exemplu? Și apropo de asta, care este relația cu ei?

Lucian Blaga: Sunt necesare zeci de televiziuni a românilor de pretutindeni. M-aș bucura să existe cât mai multe. Să ne putem cunoaște, să promovăm România acolo unde suntem, să fim un exemplu pentru cei de acasă, pentru că din păcate au rămas atât de puține exemple. Nu fac nimic în plus sau diferit față de orice televiziune. Îmi doresc ca proiectul Arca TV să devină un catalizator al proiectelor media românești, indiferent care sunt acelea. Colaborez excelent cu TVR, emisiunea din iunie a fost prezentată de acolo, există în emisiune un interviu cu Cristina Leorenţ, Director TVR Internațional și puteți vedea în acea emisiune care este relația mea cu ei. Dincolo de acordul de parteneriat dintre noi există deschidere și sinceritate. Și asta e mai important decât orice. Colaborez excelent cu televiziuni din Canada de exemplu, Escu TV și LTV din Montreal, și mi-am exprimat dorința de a colabora cu oricine, atâta timp că nu reprezintă un factor de ura sau dezbinare.

Ce înseamnă în acest moment ARCA TV din punct de vedere al producției și echipei și care este viziunea ta pentru 2019?

Lucian Blaga: Înseamnă efort și sacrificii din partea tuturor celor care colaborează în proiect, și le mulțumesc pentru asta. Sunt perfect conștient de faptul că voluntariatul nu poate dura la nesfârșit, și caut soluții de finanțare. Dar poate că este și un test de anduranță... Vom trece în 2019 la emisia pe o platforma video specializată, vom dezvoltă aplicații pentru mobil, Smart TV... Va fi o platforma bazată pe un abonament lunar, dar până atunci iau pulsul proiectului și îmi dau seama dacă acesta este necesar românilor. Eu cred că da, dacă iau în considerare reacțiile.

Accepți și reportaje din România? Cum poate deveni cineva colaborator al acestui proiect atât de îndrăzneț și vizionar?

Lucian Blaga: Accept reportaje din România, bineînțeles, deja lucrez cu o echipa de profesioniști din țară, echipa cu care am lucrat în compania mea. Pentru a deveni colaborator trebuie să ai aceleași principii ca cele descrise mai sus, și să încerci să faci o schimbare în bine.

Instagram tocmai și-a lansat propriul canal TV. Aparent, oricine poate face televiziune în zilele noastre. Tu cum vezi lucrurile și încotro crezi că se îndreaptă?

Lucian Blaga: Instagram se adresează, ca multe alte platforme social media, consumatorului obișnuit. Televiziunea se îndreaptă clar către online, cablul va dispărea. Este un lucru foarte bun, pentru că atunci fiecare își poate alege la ce să se uite, deja un mare segment al populației face asta, mai ales cei tineri. Cred că e excelent, pentru că așa se va elimina manipularea și ceea ce vor alții să vezi sau să auzi. Televiziunea se îndreaptă sigur către platforme IPTV și OTT, și acesta e și drumul pe care doresc să îl urmez cu Arca TV.