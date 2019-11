Pe Irina am intalnit-o recent la un eveniment gazduit de o gradinita din Bucuresti si dedicat limitarii risipei alimentare. Ne-am dorit sa aflam mai multe despre acest subiect dar si ce alte suprize ne pregateste vedeta in perioada imediat urmatoare.

Cum s-a nascut ideea evenimentului pe care l-ai organizat recent?

Evenimentul “Stop risipa alimentara” face parte din seria actiunilor organizate de de Asociatia Zambetul Ingerilor. De 6 ani de zile an initiat campania umanitara “Sendvisul de la miezul noptii”. Alaturi de colegii mei colectam si distribuim alimente oamenilor nevoiasi din Bucuresti si nu numai. Mi-am dorit sa fie o campanie permanenta, care sa se desfasoare fiecare zi a anului si nu doar in zile speciale, de sarbatoare. Asa cum eu am nevoie de alimente zilnic si mananc in fiecare zi asa si cei mai putin norocosi trebuie sa manance in fiecare zi, macar un minimum din ceea ce au nevoie.

Este al 3-lea an cand organizam acest eveniment si a venit firesc in completarea aceea ce Asociatia Zambetul Ingerilor alaturi de partenerii sai (Carrefour Romania, Fuchs, Mega Image si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane) face zilnic.

Care este legatura dintre alimentatia sanatoasa si risipa alimentara?

Sunt doua lucruri care se invata. Cu cat mai repede cu atat mai bine.

De aceea am ales ca anul acesta sa facem un eveniment care sa se adreseze copiilor. Educatia alimentara incepe din primii ani de viata. A manca sanatos si sa stii cum sa nu faci risipa alimentara sunt doua lucruri importante care merg foarte bine impreuna. Evenimentul a fost dedicat si mamicilor.

Din pacate multe alimente ajung prea repede la cosul de gunoi desi ele sunt foarte gustoase si proprii consumului. Doar pentru ca nu mai arata atat de bine nu inseamna ca nu mai este folositor. Daca stii ce sa gatesti acele alimente, care mai au cate o pata sa doua sau care sunt prea coapte si un pic moi, pot fi ingredientele ideale pentru anunite preparate. Nici in magazine nu le ocoliti daca stiti la ce sa le folositi.

De ce ai ales drept locatie pentru eveniment o gradinita?

Copii sunt extrem de receptivi. Invata si isi insusesc lucruri mai repede decat adulti. Copiii invata. Adulti trebuie mai intai sa se dezvete si mai apoi sa invete iar. Si sa stii ca nu doar cei mari ii invata pe cei mici ci si invers. Si noi mai avem de invatat si uneori primim lectii simple dar importante de la copii nostri.

Este bine sa afle de mici ca mancare este o resursa pretioasa si limitata si ca nu trebuie sa abuzam daca nu avem nevoie. Si ca este in ordine si normal sa manance fructe care poate nu arata perfect. Uneori perfect nu inseamna si mai bun.

Sa fim mai responsabili. Sa constientizam ca mancarea pe care o aruncam la cosul de gunoi este un aliment pe care altii, poate, nu isi permit sa-l cumpere. Sa constientizeze chiar faptul ca atunci cand arunci mancare, arunci banii munciti chiar de tine. Sa faca un exercitiu de imaginatie. Data viitoare cand arunca bananele prea coapte, merele care nu mai arata perfect, strugurii, ardeiul gras si alte alimente, sa arunce o bacnota de 50 de lei. Sa o rupa pur si simplu si sa o puna la cosul de gunoi. Poti sa faci asta? Si daca nu, atunci ce te impiedica? Exact asta se inampla si cand arunci mancare. Consumati moderat. Magazinele nu pleaca nicaieri. Sunt mereu acolo si mereu deschise. ☺

Ce alte evenimente pregateste asociatia Zambetul Ingerilor?

Am inceput intens pregatirile pentru cel mai mare eveniment caritabil al asociatiei. “Ajuta-l pe Mos Nicolae sa imparta zambete” a devenit deja traditie. Si toata lumea il asteapta. Aici ma refer la toti cei care participa. Sunt 500 de copii din centre de plasament si de zi sau din familii extrem de sarace care deja isi intreaba educatoarele si persoanele care ii ingrijesc daca oare mai vin si anul acesta pentru ca le place foarte mult si isi doresc sa fie invitati. Iti dai seama ce bucurie este pentru noi acest lucru.

Sunt acei copii care in fecare an, de Mos Nicolae, isi gasesc ghetutele goale insa noi, impreuna cu partenerii, voluntarii si persoamnele publice avem grija sa le facem o zi de sarbatoare.

Chef Jakob Hausmann gateste pentru toti cei invitati un meniu surpriza, Carrefour Romania pune la dispozitie toate ingredientele pe care le va folosi Jakob si ajutoarele lui, Mega Image ofera fiecarui copil dulciuri si fructe, exact ceea ce aduce Mos Nicolae. In fiecare an un artist concerteaza iar anul acesta il avem pe Liviu Teodorescu si inca o surpriza iar Cristian Buca, makeup artist official Yves Saint Laurent si echipa lui ii va picta pe fata pe cei mici. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ne ajuta cu transportul tuturor copiilor si returul lor catre centrele din Bucuresti si Clarasi iar vedetele denin pentu o zi voluntarii Asociatiei Zambetul Ingerilor. In fiecare an vin si isi pun in accea zi la dispozitia copiilor timpul si energia. Ei servesc la masa, stranga masa, fac pachetele cu dulciuri, se joaca si danseaza cu cei mici. Sa stii ca nu i-am enumerat intamplator. Toti contribuie si participa pro bono pentru bucuria celor 500 de copii si le multumesc!

Suntem primii care dam startul evenimentelor de sarbatori. Anul acesta ii vom bucura petrecerea caritabila va avea loc pe 5 decembrie, in acelasi loc, Beraria H.

Cu copil, proiectele in TVR si Medical TV si asociatia, imi imaginez ca esti permanent ocupata. De unde gasesti resurse pentru tot?

Nu exista scuze. Atunci cand vrei, poti. Cand crezi cu tot sufletul in ceea ce faci si iti place poti. E adevarat ca vine la pachet si cu foarte putine ore de somn. Uite, la acest interviu raspund la ora 2:30 dimineata iar peste cateva ore, cand Zian se va trezi i-am promis ca mergem dimineata, impreuna la teatru, sa vedem Pinocchio. ☺

Pentru pustiul meu resursele mele sunt inepuizabile indiferent de ceea ce am facut sau urmeaza sa fac. Cred prea mult in toate proiectele mele ca sa pot renunta la unul din ele.