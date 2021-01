Oamenii de care ai nevoie apar întotdeauna la momentul potrivit

Nu contează că nu știi pe nimeni într-un anumit domeniu în care activez sau în care îți propui să activezi. Nu contează că ești doar o anonimă de care, deocamdată, nu au auzit decât membrii familiei, prieteni și colegii. Oamenii de care ai nevoie pentru a-ți transforma visul inimii în realitatea apar lângă tine în cele mai neașteptate circumstanțe.

Ei pot apărea lângă tine în lift, la o recepție sau când îți faci cumpărăturile la supermarket. Am nenumărate astfel de exemple în viața mea în ultimii ani iar dacă vei privi în urmă, sunt convinsă că vei găsi și tu. Cel mai recent s-a întâmplat în decembrie. Incă de când am scris I Choose Love, mi-am imaginat că voi face un documentar despre iubire. Recent, am participat un eveniment în LA iar la plecare în lift a urcat un domn impozant dar cu o enegie foarte caldă și plăcută. El a fost cel care a intrat în vorbă cu mine și mi-a întins o carte de vizită. Ulterior am aflat că Steve Robertson scrie cărți de spiritualitate dar, mai mult decât atât, este fondatorul unor proiecte de avengură internațională ce au ca scop readucerea în atenția omenirii a faptului că suntem cu toții o singură ființă.

Travis Cluff și Chris Lofing, fondatorii Tremendum Pictures, sunt un alt exemplu că ușile se deschid și oamenii apar atunci când ne urmăm inima și ne punem darurile în folosul omenirii. Cei doi sunt pasionați de film iar visul lor a fost să transforme un scenariu într-o prroducție care să fie vizionată de oamenii din întreaga lume.

Au investit 250 de dolari într-un trailer care a reușit să strângă 100.000 de dolari pe care i-au folosit pentru a finanța producția peliculei. Asta în condițiile în care cei doi locuiesc în Brea (un orășel din Sudul Californiei care nu are nici în clin nici în mânecă cu producția cinematografică) și, la vremea respectivă, nu aveau nici o conexiune în industria cinematografică de la Hollywood. Chiar dacă au dormit o peerioadă într-un mini van, au împărțit un apartament și au mâncat ce au apucat, cei doi nu s-au îndoit nici o clipă că vor reuși ceea ce și-au propus. Rezultatul? Primul lor film The Gallows , a fost achiziționat de Warner Brothers, și a avut încasări de peste 42 milioane de dolari.

Așa că data viitoare când te lași cuprinsă de frică și găsești pretexte pentru a nu-ți urma visul, amintește-ți această poveste. Și nu uita că oamenii de care ai nevoie vor apărea la momentul potrivit.

Photo by Aaron Burden on Unsplash