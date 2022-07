“Bentley-ul vopselelor

Benjamin Moore, liderul mondial în segmentul vopselelor exclusiviste, s-a bucurat de pre-lansarea brandului, joi, 30 iunie, la Grădina Alhambra din Capitală. Momentul, de maxim interes pentru industria amenajărilor interioare din România, s-a materializat într-un eveniment de top, prezentat cu mândrie de către Murali Store.

CP

Aproximativ 150 de invitați – o parte importantă a comunității arhitecților și a designerilor de interior din București – s-au delectat cu discuții creative din domeniul interior design. Punctul culminant al evenimentului l-a avut în lumina reflectoarelor pe celebrul dansator Emil Rengle, care a acaparat scena și a emoționat privitorii cu un moment de dans contemporan, învelit în nuanțele Benjamin Moore. Așadar, capitala a prins culoare, iar industria amenajărilor interioare, din România, a făcut primul pas înspre viitorul evoluției sale.

Afacerea de familie Benjamin Moore a fost înființată în anul 1883, iar de peste 133 ani oferă clienților săi vopsele de clasă superioară. Compania este prezentă în peste 74 de țări din lumea întreagă și este alegerea nr. 1 a arhitecților și designerilor, dar și a clienților care își doresc o amenajare reușită, cu produse premium.

De anul acesta, Murali Store Timișoara sunt unici distribuitori a celebrelor vopsele Benjamin Moore. Murali Store înseamnă creativitatea dusă la nivel de artă, în domeniul decorațiunilor interioare, de peste 15 ani. Showroom-ul din Timișoara pune la dispoziție un spațiu ca “un catalog” în care poți admira lucrări murale ca într-o galerie de artă și, mai ales, îți poți crea o părere realistă despre cum va arăta rezultatul la tine acasă. În curând pentru brandul Benjamin Moore, Murali Store vor deschide și un showroom în București, unde sunt așteptați designerii și arhitecții locali și nu numai.

Cât despre planurile de viitor iată ce declară Adriana Dobriceanu CEO Murali Store:

"Capitala ne-a găzduit călduros și m-am bucurat să văd că feedback-ul legat de brand-ul Benjamin Moore ne-a depășit așteptările. Comunitatea arhitecților și a designerilor de interior pe care am întâlnit-o este mai mult decât familiarizată cu marca și apreciază calitatea vopselelor premium, pe care le are acum Murali Store în portofoliul de distribuție națională. Acest eveniment este doar primul pas înspre viitorul amenajărilor interioare pe care am început să îl clădim și luând acum pulsul ne-am convins că împărțim aceleași valori cu scena interior decor din București."

Vizionare placuta