Printre multele mele frici există și frica de a renunța. Frica de a renunța a luat naștere din frica de a avea regrete, iar frica de a avea regrete a pornit de la frica de tristețe (regretele întristează). Ca să fug de tristețe, încerc să nu regret că nu am făcut anumite lucruri la momentul potrivit, și care știu că mi-ar fi adus bucurie, și ca să nu am regrete mai târziu am învățat să nu renunț până nu am dat tot ce am avut mai bun în mine.