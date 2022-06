Succes american pentri thrillerul românesc 'Miracol', în regia lui Bogdan George Apetri

Thrillerul psihologic „Miracol”, regizat de Bogdan George Apetri, s-a bucurat de succes și critici elogioase după recenta sa lansare în America de Nord.

comunicat de presa: „O investigație spirituală ce se dezvăluie cu dexteritate și suspans” (The New York Times), acțiunea din „Miracol” are loc în aceeași lume a unui oraș de provincie din „Neidentificat”, cu anumite personaje și fire narative care se suprapun subtil.

„Miracol este un puzzle matematic, un poem spiritual, un mister puternic, și o dovadă emoționantă și discretă a felului în care cinema-ul arthouse este bine reprezentat în 2022” (Movieweb) „Un film fascinant, punctat de suspans dramatic neașteptat, atât în momentele duioase cât și în cele violente”, Miracol „are și un umor subtil, care se inserează în anumite momente de conversație sau în cele în care se ating limite ale toleranței.” (The Sun New York)

„O poveste despre traumă, crimă și căutarea dreptății în România”, filmul lui Bogdan George Apetri „este un thriller de o simplitate înșelătoare, cu șocuri paralizante. (...) Primul act se încheie cu o crimă brutală, al doilea se referă la eforturile tenace și alarmant de extralegale ale unui polițist de a o rezolva sau de a demonstra vina suspectului său principal.

Este un film cu dogme religioase și raționaliste concurente în care călugărițele mint și un polițist cinic, care crede că rugăciunea nu ajută la nimic, încalcă legea. Apetri își ascunde cărțile, depășește așteptările și gestionează surprize autentice. Și violența lor este pe cât de nemiloasă, pe atât de discretă.” (Movie Nation)

„Apetri are încredere în inteligența, răbdarea și imaginația spectatorilor (...), construiește suspans în stil hitchcockian și devine din ce în ce mai complex și interesant. În ciuda faptului că pășește pe teritorii întunecate, rămâne ancorat în realism, ceea ce îl face și mai captivant.” (nycmovieguru) „Pentru cinefili nu există ademenire mai interesantă decât arta reținerii. (...) În cea mai remarcabilă scenă a filmului, este evidentă prezența răului, chiar dacă o observăm de la distanță, într-un pădure întunecată. (...) Nu suntem prea departe de „Uciderea Sfântului Mucenic Petru”, pictat de Giovanni Bellini în urmă cu mai bine de cinci sute de ani. Crimele, ca minunile, nu vor înceta niciodată.” (The New Yorker)

Filmul rulează în continuare în mai multe cinematografe din Statele Unite Ale Americii și Canada, distribuit de Film Movement. „Neidentificat” și „Miracol”, primele două filme din trilogia lui Bogdan George Apetri despre întâmplări ficționale ce au loc în orașul său natal, Piatra Neamț, vor fi prezentate și în cadrul Romanian Film Festival DC din Washington DC (pe 10, respectiv 19 iunie).

„Captivant datorită stilului expert de filmare al lui Apetri, filmul se bucură de prestațiile excepționale ale celor doi protagoniști, Ioana Bugarin și Emanuel Pârvu și permite publicului să trăiască în pielea Cristinei și a detectivului Preda, să le afle punctele de vedere asupra lumii și dramele. Pelicula are, de asemenea, câteva comentarii și critici interesante ale vieții românești (unele sunt universale indiferent de țară, precum generațiile mai în vârstă care își exprimă disprețul față de starea muzicii moderne), care se remarcă subtil în dialogul diferitelor personaje.” (Film Threat)

