Daca inceputul unei relatii este despre scantei si gesturi grandioase, secretul unei relatii de durata consta in lucrurile mici, de zi cu zi. La o prima impresie, acele gesturi marunte pot parea de rutina sau chiar usor plictisitoare, dar sunt extrem de importante, daca vrei ca partenerul tau sa se simta important si confortabil in relatia voastra.

Pentru a mentine o relatie vie, nu este nevoie sa muti muntii din loc, ci trebuie doar sa iti faci iubitul fericit prin cateva gesturi mici, care vor consolida legatura dintre voi:

1. Arata-i ca poti sa ai grija de el si ca te gandesti la nevoie lui

Oricarui barbat ii place sa fie rasfatat si sa simta ca oferi importanta nevoilor sale. Ei sunt ca niste copii mai mari care reactioneaza pozitiv atunci cand simt ca cineva le poarta de grija. Arata-i perioadic ca esti atenta la nevoile lui si ca vrei sa ii faci viata mai usoara prin gesturi marunte de afectiune sau mici cadouri. Pentru a gasi cadoul ideal, porneste de la o actiune recurenta cum ar fi tunsul. Se stie ca barbatii nu sunt fanii saloanelor si ai programarilor. Salveaza-i timp si energie cu un aparat de tuns parul intuitiv si simplu de folosit, care tunde mult mai repede fata de modelele mai vechi de pe piata si se poate adapta oricarui stil, avand numeroase setari pentru lungimea firului.

2. Da-ti interesul in lucrurile si activitatile lui preferate

Nu vei fi mereu pasionata de aceleasi lucruri pe care le prefera partenerul tau, insa asta nu inseamna ca nu poti sa iti arati interesul fata de acestea. Incerca sa privesti hobby-urile si pasiunile iubitului tau din perspectiva lui. Ia initiativa si planuieste o zi in care sa luati parte impreuna la activitatile lui preferate, fara ca el sa iti ceara asta. Lasa-l sa te invete sa joci baschet, duceti-va la pescuit sau faceti trasee cu bicicleta. Va aprecia cu siguranta efortul facut si, cine stie, poate te va rasplati cu aceeasi moneda.



3. Fa-i complimente cu orice ocazie

Pentru a-i arata cat il apreciezi, nu uita sa ii faci un compliment sincer de fiecare data cand te ajuta cu cate ceva. Fie ca repara un robinet defect sau te ajuta sa strangi masa dupa cina, e important sa ii arati ca eforturile lui nu sunt trecute cu vederea. Insa nu te limita doar la anumite ocazii pentru a-l complimenta. Nu doar femeilor le place sa se simta frumoase si atragatoare, asa ca asigura-te ca partenerul tau stie cat de bine arata.

4. Respecta-i nenvoia pentru spatiu personal

Acest pas se poate dovedi dificil pentru multe femei, insa este foarte important ca iubitul tau sa nu se simta constrans in relatia voastra. Daca la inceputul relatiei tot ce va doreati era sa petreceti fiecare clipa impreuna, in timp apare nevoie de putin spatiu. Asta nu inseamna insa ca relatia se deterioreaza, dimpotriva. Spatiul este o componenta sanatoasa a oricarei relatii de durata. Arata-i ca ai incredere in relatia voastra si ofera-i libertatea de a iesi cu baietii de fiecare data cand doreste, chiar daca asta inseamna sa renunti la ocazionala seara in care ati putea sta cuibariti sub o plapuma moale, la un film.

5. Asculta-l cand vorbeste

Fara o buna comunicare nicio relatie nu poate trece testul timpului. Intreaba-l constant despre ziua lui si asculta-i toate preocuparilele. Incearca sa analizezi micile probleme pe care le poate avea la munca sau in relatia cu alte persoane apropiate si incearca sa-l ajuti sa gaseasca solutiile potrivite. Acelasi lucru este valabil si cand vine vorba despre pasiunile sale. Lasa-l sa-si impartaseasca entuziasmul. Chiar daca asta inseamna ca vei avea discutia ocazionala despre ce joc nou a mai aparut pentru playstation.

Un barbat fericit te va face si pe tine fericita la randul tau. Acesti pasi simpli iti vor face partenerul sa se simta apreciat, consolidand si mai mult legatura dintre voi. Tu cum iti rasfeti iubitul?

Foto: Mauro Grigollo, Dragan Grkic, Shutterstock