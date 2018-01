Cu toate acestea, multe relatii se sfarsesc cu multe suferinte din partea celor doua parti, iar motivul principal invocat de psihologul Laura Maria Cojocaru este faptul ca unul dintre parteneri, daca nu ambii, intra “bolnavi” in relatii si isi descarca frustrarile acumulate din vechea relatie.

Atunci cand imperfectiunile ies la iveala, unii tind sa fuga

“Aduc in discutie relatiile celor proaspat iesiti dintr-o alta relatie in care au lasat mizerie si durere, ale celor care fug pentru ca lucrurile nu sunt perfecte, fug pentru ca nu stiu sa-si asume responsabilitati, fug pentru ca nu pot face fata, fug pentru ca se plictisesc de ei insisi si de propriul lor joc, fug pentru ca nu se mai suporta pe ei insisi si cauta la nesfarsit pe cineva care sa le confirme ca traiesc si au un rost in propria existenta. Aceste categorii de persoane fug si vor fugi din nou atunci cand celalalt va avea el/ea insusi/insasi nevoie de sustinere si incurajare, pentru ca ei nu stiu decat sa ia, inca nu au invatat sa ofere”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

In acelasi timp, specialistul afirma ca atunci cand construim, intram in relatie cu “materialul” pe care-l avem, cu sentimente, dorinte, nevoi, asteptari, cu calitaţiile noastre (pentru ca la inceput ne straduim sa le aratam doar pe acestea) si nu in ultimul rand cu trecutul nostru, cu bagajul de experiente mai mult sau mai putin integrate pe care l-am acumulat pana in acel moment. “Atunci cand defectele inerente oricarui om (pentru ca nimeni nu este perfect!), ies la iveala, cei ce nu-si pot asuma responsabilitatea pentru viata lor si a relatiei, se sperie si fug. in realitatea, acele persoane fug pana la urma de propria imperfectiune, de teama ca odata Fuga celor ce-i credem langa noi lasa in urma rani adanci si suferinta, deoarece este greu de inteles de ce tu-i poti accepta defectele celui de langa tine si el nu. E greu in fata suferintei sa-ti dai seama ca nu de defectele tale fuge, ci de propria lui neputinta si ca nici el nu stie ca face acest lucru atata timp cat iti arunca in fata propria durere. Iar atunci, acela fuge intr-o alta relatie in care va sta pana-i vor fi vizibile defectele, pana va obosi sa-si joace piesa si va uita sau incurca replicile pe care-si construieste viata”, afirma psihologul Laura Maria Cojocaru.

Nu putem construi fericire pe nefericirea altcuiva

Este o mare responsabilitate sa-ti asumi o noua relatie atunci cand ai lasat in urma durere si suferinta, este o mare iluzie sa-ti imaginezi ca ceea ce construiesti va “tine” de data aceasta atata timp cat ceea ce construiesti are in subsol suferinta altcuiva. “Nimeni, niciodata si nici o lege a divinitatii, a universului, a firii si mai ales a iubirii nu va fi in conformitate cu a construi fericirea pe nefericirea altcuiva; si asta pentru ca tot ce este construit pe iubire creste si se dezvolta in timp, iar ceea ce este construit pe durere, nu are o baza solida, solul aluneca si constructia se darama mai devreme sau mai tarziu, se spulbera precum nisipul de sub temelia casei evocate de Iisus in cunoscuta Predica de pe Munte”, spune specialistul. in acelasi timp, psihologul Laura Maria Cojocaru crede ca, asa cum fiecare dintre noi avem la intrarea in casa un pres pe care ne stergem pe picioare pentru a nu intra cu mizerie in casa nici noi, nici musafirii, tot asa si cei care bat la usa sufletului nostru ar fi de dorit sa intre cu inima curata. “Recomandabil este ca atunci cand iesim dintr-o relatie sa nu lasam mizerie in urma pentru ca mirosul vine dupa noi, e bine sa ne facem o baie inainte, o baie de constiinta si de ce nu, o baie de iertare. Atunci cand pasii tai sunt plini de lacrimile celor din urma ta, atunci cand sufletul tau poarta povara unui suflet sfaramat, vei pasi in viitor murdarind in continuare, fiind pana la urma prima fiinta care va suferi. Pentru ca, daca paharul relatiei din care beau cei doi parteneri nu este curat, este cel putin neplacut daca nu daunator. Un moment de reflectie nu strica niciodata! Pe ce este construita relatia voastra? Pe durere si minciuna sau pe iubire si adevar? Pe nisip sau pe stanca? Puteti face ceva ca sa schimbati lucrurile in bine in ceea ce credeti a fi o constructie solida? Ai putea sa te stergi la ochi de cateva ori, sa privesti cu sinceritate pe fereastra sufletului tau, si daca ceea ce vezi este la fel ca pana acum, bucura-te, daca nu, leapada hainele murdare ale relatiei si incepe constructia ei bazandu-te pe adevar si iubire”, conchide psihologul Laura Maria Cojocar

