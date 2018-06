Așa că lasă-l să știe în orice moment că te gândești la el. De ce să îți ascunzi sentimentele? Sper că nu mai gândești ca atunci când eram adolescente și nu voiam să dăm noi primele mesaj și să arătăm astfel cât de mult ne place băiatul. Când ești într-o relație, nu trebuie să existe bariere sau limite, pur și simplu sentimentele sunt arătate în orice moment, cu orice ocazie, fără să se aștepte ceva la schimb.

Fă gesturi de tandrețe și spune-i că îl iubești chiar dacă el nu reușește să își exprime în cuvinte sentimentele de câte ori ai vrea tu, asta nu înseamnă că nu se va bucura. Un gest frumos poate fi un simplu mesaj trimis pe telefon în care să îi urezi să aibă o zi bună, să îi spui că îți este dor de el sau să îi mulțumești pentru noaptea pe care ați petrecut-o împreună.

Ți-am pregătit eu o mică listă pentru inspirație cu mesaje frumoase pentru iubit. Alege-le pe cele care se potrivesc sau adaptează-le după cazul vostru:

Mesaje frumoase pentru iubit

"Ești omul care mă inspiră, care îmi dă încredere și putere, ești omul care mă ridică ori de câte ori viața parcă-mi dă o palmă și care mă liniștește prin simpla prezență. Îți mulțumesc pentru că exiști în viața mea și pentru că împreună construim această frumoasă poveste de dragoste."

"Îți mulțumesc pentru diminețile în care mă trezesc împlinită și cu zâmbetul pe buze, pentru nopțile în care adorm liniștită și cu zâmbetul pe buze, dar și pentru weekend-urile "leneșe" în care nu avem nevoie de nimeni și nimic ca să ne simțim bine. Ești minunat! Te iubesc!"

"Orice început de relație este frumos, dar tu ai făcut ca începutul nostru de relație să fie demn de cea mai tare poveste de dragoste. Azi mă simt cea mai fericită femeie! Atât am vrut să îți zic... în rest, să ai o zi fascinantă!"

"Să îți începi ziua cu un zâmbet, o cafea cum îți place ție, optimism și energie. Și nu uita de întâlnirea de diseară! Te sărut!"

"Ești mai mult decât am îndrăznit vreodată să cer spre a avea. Ești mai mult decât am îndrăznit chiar să visez. Ești cel care mi-a arătat că totul are sens și că orice război e mai ușor în doi. Te iubesc!"

"Acolo unde este dragoste, există viață."[Gandhi]. Da, astăzi mă bucur mai mult ca niciodată pentru fiecare secundă, fiecare oră, astăzi trăiesc așa cum nu am trăit niciodată. Și asta datorită ție! Te iubesc!"

Mesaje de dor pentru iubit

"Niciodată nu am crezut că îmi va putea fi dor de cineva pe care îl văd zi de zi. Ei bine, de tine îmi este dor din primul minut petrecut departe de tine. Știu că te voi revedea diseară, dar voiam să îți spun că deja îmi este dor de tine."

"Am încercat prin toate metodele să alung dorul de tine și nu îmi iese. Abia aștept să te revăd și sper să se întâmple cât mai curând. Ce spui? Ne vedem joi seară?"

"Mi-e dor de felul în care mă privești, mi-e dor de atingerea ta și să mă ții de mână, mi-e dor de de parfumul pielii tale, de zâmbetul tău, dar și de mine cum sunt atunci când sunt cu tine."

"Mi-e dor de o noapte albă cu tine. Să ne prindă răsăritul vorbind despre amintiri din copilărie, prima întâlnire și planuri de viitor."

"Urăsc să îmi fie dor, dar când vine vorba de tine și știu că seara mă va prinde în brațele tale, dorul începe să fie dulce."

"Ah, cât dor îmi este să mă abandonez în brațele tale, cât dor îmi este să uit de mine, de lumea de dincolo de fereastră, de ziua de mâine, un dor cum n-am știu că există. Abia aștept să te revăd!"