foto: Mamontova Yulia, Shutterstock

Ti-am povestit intr-un articol anterior cum casatoria cu sine insasi - o practica populara in ultima vreme insa veche de secole, a ajutat-o pe EJ Love sa aiba o relatie mai buna cu ea insasi si sa isi gaseasca partenerul potrivit. La Awakened Woman Convergence in Arizona, EJ a condus o astfel de ceremonie pentru cele aproape 100 de participante. Iata care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi daca esti pregatita pentru acest pas in viata ta.

1. Gaseste-ti un martor

Ideal, cea mai buna prietena a ta sau o persoana in preajma careia te simti confortabil, bine in pielea ta, alaturi de care poti fi autentica. PS - in mod normal, daca esti gata sa te casatoresti cu tine insati, inseamna ca ai ajuns in acel stadiu in care poti fi autentica in preajma oricui.

2. Alege un loc potrivit

Ideal, in mijlocul naturii. Insa daca vremea nu iti permite, intr-un spatiu, chiar si la tine acasa, pe care il poti decora pentru aceasta ceremonie in asa fel incat sa inspire iubire si armonie. Poti folosi cristale cuart roz, petale de trandafiri, betisoare parfumate, muzica de meditatie. Poti alege chiar un cantec care sa simbolizeze mariajul tau cu tine insati.

3. Pregateste-te

Fa in asa fel incat in ziua ceremoniei sa te prezinti si sa te simti ca fiind cea mai buna, mai minunanta si mai demna de iubire versiune a ta insati. Inainte de asta, ingrijeste-ti corpul si sufletul. Mergi la SPA, practica meditatie si yoga, alege haine in care te simti bine si in care iti place cum arati.

4. Scrie-ti juramintele

Scrie pe o hartie ceea ce iubesti la tine. Incepe cu "ma iubesc pentru ca sunt" si apoi continua cu ceea ce iubesti la tine. De asemenea, fa o lista cu promisiunile tale fata de tine insati. Iti poti promite sa te iubesti, sa te respecti, sa iti hranesti corpul cu alimente de calitate. Tu stii cel mai bine ce anume ti se potriveste.

5. Bucura-te de ceremonie

In timpul ceremoniei, vei folosi o oglinda. Vei rosti juramintele privindu-te in ochi. Este un moment emotional si profund in timpul caruia este posibil sa versi cateva lacrimi. Daca este asa, nu te teme si nu te rusina. Este perfect normal. Probabil ca nu ai fost niciodata mai aproape de tine insati. Prietena ta cea mai buna sau martorul este acolo sa te sustina, sa filmeze ceremonia si, sa iti reaminteasca, mai tarziu, de promisiunea pe care ti-ai facut tie insati. La inceputul ceremoniei, poti invoca ghizii tai spirituali sa te calauzeasca. Petrece-ti restul zilei bucurandu-te de propria ta companie, facand ceea ce iti place.

Casatoria cu tine insati nu te va impiedica de fel sa te casatoresti cu barbatul visurilor tale. Din contra, iti va permite sa intri in acea relatie ca o fiinta completa, stapana pe sine, constienta de ceea ce isi doreste, implinita si fericita.