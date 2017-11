foto: frankie’s, Shutterstock

”Am fost abuzata in copilarie,” a soptit prietena mea si pielea mi s-a facut de gaina.” Dar nu e mare lucru, am trait peste asta.” O astfel de intamplare este insa mare lucru. Iar ascunsul sub pres nu face decat sa agraveze rana prin atragerea unor situatii al caror scop real este sa o scoata la suprafata si sa o vindece. Copiii abuzati in copilarie pot alege, subconstient, sa devina ”invizibili” pentru a preveni o alta situatie similara si dezvolta probleme legate de incredere si stima de sine. Capacitatea lor de a iubi si a se iubi este diminuata.

Copiii abuzati nu fac absolut nimic pentru a merita trauma prin care trec. Le este greu sa inteleaga acest lucru. Chiar si neglijarea unui copil de catre parinti este resimtita de acesta ca pe un abuz. Daca iti este greu sa te iubesti, poate ca este momentul sa te intorci in copilarie si sa vezi ce s-a intamplat atunci.

Neglijarea copiilor vine intr-o varietate de forme. Uneori, poate fi atat de subtila, incat nimeni sa nu isi dea seama. Un exemplu este o familie in care parintii au o relatie extrem de instabila si tind sa se certe foarte mult. Copilul poate deveni traumatizat de modul in care parintii lui interactioneze si sa dezvolte temeri nefondate si blocaje emotionale. Ba chiar poate suferi de depresie, fara ca vreunul dintre parinti sa observe. Acestia continua sa neglijeze bunastarea copilului.

Acesta incepe sa se invinovateasca, sa creada ca trebuie sa fie ceva in neregula cu el. Ceva ce nu a facut sau a facut ceva care l-a facut sa nu merite parinti iubitori si atenti.

Atunci cand hotarasti sa iti vindeci sufletul incearca sa privesti trecutul prin ochii unei persoane neutre. Dar cel mai important, constientizeaza ca nu ai facut nimic pentru a merita sa treci prin situatia respectiva.

Nu este nimic in neregula cu tine. Esti o creatura unica, minunata, vie, inteligenta, plina de calitati, care are un suflet si un spirit puternice. Primul pas spre recuperarea din traumatismul din copilarie este sa decizi ca vrei sa faci lucrul acesta. Iti va fi apoi mai usor sa recunoasti faptul ca cei care ti-au dat viata au fost cei care au avut probleme atunci si in nici un caz tu.