foto: yusia, Shutterstock

Atunci cand ii vedem, zambim, ne bucuram si simtim nevoia sa ii facem atenti pe cei de langa noi pntru a-i admira la randul lor. Cu toate acestea, aparitia unui fluture poate avea semnificatie mai profunde. Iata cinci dintre acestea.

1. O reamintire a calatoriei noastre spirituale

Cel mai adesea, facem o analogie intre ciclul de viata al fluturelui si propria noastra calatorie spirituala. Oul se transforma intr-un cocon si in cele din urma apare un fluture frumos. Transformarea noastra spirituala urmeaza, de asemenea, aceleasi etape. Ne creeam propriul nostru cocon, calatorind in interiorul nostru, meditatand, rugandu-ne, cititind, cautand si studiind adevarurile spirituale. Dupa luni, ani sau chiar decenii de sedere in interiorul cocoanelor noastre, in cele din urma ne deschidem aripile si zburam.

2. Un mesaj legat de animalul nostru de putere

Indienii Americani si culturile shamanice venerau animalele de putere. Aceste animale de putere ne sunt invatatori prin calitatile si fortele lor specifice.

Calitatile unui fluture sunt reprezentate de bucurie, libertate, creativitate si schimbare. Iar puterile sale transformatoare simbolizeaza schimbarea formei, metamorfoza si evolutia sufletului. Vazand un fluture intr-un vis sau in viata reala inseamna ca primesti un mesaj de la un animal de putere. Este cel mai bun moment sa evaluezi ce se intampla cu viata ta. Ar putea exista ceva in viata ta ce trebuie transformat.

3. Un memento pentru a-ti continua procesul de transformare

Vazand un fluture ar putea fi un memento ca esti pregatita sa iti continui procesul de transformare. Este un semn ca esti pe drumul tau. Cand vezi mai multi fluturi, mesajul este mai proeminent si mai urgent.

foto: Amanda Carden, Shutterstock

4. Un mesaj din lumea spirituala

Prezenta unui fluture nu trebuie ignorata, deoarece transmite si mesaje duhovnicesti. Din moment ce ingerii li se infatiseaza rareori oamenilor, lumea spiritului ar putea folosi fluturi pentru a-si comunica mesajele mai des. Cand un fluture apare instantaneu inaintea ta, poate fi vorba de un mesaj de la ingerul tau pazitor sau ghidul tau spiritual.

5. Sufletul unei persoane iubite

Unii oameni pretind ca vad fluturi imediat dupa trecerea in nefiinta a unei persoane iubite. Prin urmare, fluturii sunt considerati esenta sufletului decedatului. De asemenea, se mai spune ca fluturii sunt un simbol al invierii.

Prin urmare, mesajul lor poate fi legat de depasirea problemelor de sanatate, a barierelor psihologice sau renuntarea la vechile credinte si comportamente care te-au impiedicat sa stralucesti.