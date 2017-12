De cate ori nu ti s-a intamplat ca atunci cand ti-a fost lumea mai draga sa te trezesti intr-o situatie stanjenitoare din care nu ai stiut cum sa iesi mai repede? O cina romantica cu iubitul, o zi petrecuta la plaja, o intalnire importanta, toate aceste momente ar trebui, in teorie, sa fie perfecte, doar ca realitatea nu se potriveste cu ceea ce ne imaginam ca se va intampla.

5 momente stanjenitoare pe care orice femeie ar vrea sa le poata evita in timp util:

1. Un costum de baie nepotrivit

L-ai vazut, ti-a placut la nebunie, l-ai probat chiar si ai vazut ca se asaza perfect pe formele tale, asa ca te-ai decis sa-l cumperi. Doar ca atunci cand chiar ai ajuns sa-l porti la plaja, te-ai trezit ca aproape cade de pe tine. Suna cunoscut? Un costum de baie este o piesa esentiala pentru o vacanta exotica la mare sau un weekend prelungit la piscina. Dincolo de aspect si de confort, este bine sa te asiguri ca nu vei avea parte de un moment delicat in clipa in care vei intra in apa. Te poti trezi ca ramai pe neasteptate fara costum de baie.

2. O intalnire romantica neanuntata

Orice femeie viseaza sa fie surprinsa de persoana iubita. Exista insa si clipe in care, oricat de placut ar fi un astfel de scenariu, chiar nu e momentul pentru asa ceva. Mai ales atunci cand ai tot amanat sa te epilezi. Astfel de solutii te pot ajuta sa indepartezi parul nedorit simplu, rapid si fara durere si se comporta perfect indiferent de zona corpului.

3. O vestimentatie aleasa gresit

Perioadele mai calde pot fi pentru orice femeie un cosmar, mai ales cand se afla la menstruatie. Tocmai din acest motiv, o vestimentatie aleasa gresit, precum o rochie sau o fusta, este ultimul lucru pe care cineva si l-ar putea dori. Hainele mai largi si, in primul rand, pantalonii vor fi salvarea intr-o astfel de situatie.

4. Mirosurile neplacute

Dupa o zi lunga si grea de munca, nimeni nu vrea sa se trezeasca intr-un mijloc de transport in comun in care exista mirosuri neplacute provocate de transpiratie. Ca sa fim mai exacte, nicio femeie nu vrea sa descopere ca ea ar fi persoana care provoaca acest moment stanjenitor pentru toata lumea. Cauta sa ai in orice moment la indemana un parfum sau un deodorant cu care sa poti duce ziua la capat, fara probleme din acest punct de vedere.

5. O masa cu peripetii

O cina romantica poate fi oricand stricata de momente stanjenitoare. Mancarea ramasa printre dinti este ultimul lucru cu care ai vrea sa te trezesti intr-un moment extrem de intim. Evita o astfel de situatie neplacuta scuzandu-te de la masa dupa ce ai mancat, pentru o reimprospatare la toaleta. In mod cert, un astfel de eveniment mai mult il va amuza pe el, decat sa-l deranjeze.

Fie ca esti acasa, cu prietenii, la locul de munca sau in oras, nu vei putea evita toate momentele stanjenitoare cu care te vei intalni, dar poti sa gasesti solutii ca sa treci rapid peste ele, fara sa atragi atentia altcuiva.