Treaba asta cu “minte, trup și suflet” am învățat-o la terapie și a devenit întrebarea mea preferată în interviurile pe care le iau artiștilor. Era ca o temă pe care o primisem în prima ședință și trebuia să mă prezint cu ea făcută la fiecare întâlnire. Recunosc, am primit multe note de 2 și de 4, dar și note ceva mai mari. Însă niciodată 10. E atât de greu să ai grijă de tine însuți, încerci să te îngrijești de una și o neglijezi pe cealaltă...

Mi-a fost greu să dau inimii ce are nevoie, pentru că eram preocupată să ofer celorlalți ce aveau nevoie. Mi-a fost greu sa am grijă de mintea mea, pentru că membrii familiei, iubitul de la vremea respectivă se jucau cu ea și eu nu mai aveam stăpânire asupra ei. Iar trupul... trupul a fost cel mai rănit din cauza faptului că nu am știu să am grijă de celalte două. Trupul a primit toate pedepsele pentru ignoranța mea față de minte și suflet. Dacă nu am avut grijă de mintea mea, trupul a cedat și am leșinat pe stradă. Dacă nu am avut grijă de sufletul meu, trupul a cedat și am avut nevoie de tratament pe termen lung.

Astăzi lucrez cu mine în fiecare zi. Astăzi știu să plec de unde îmi pun în pericol oricare din cele trei, astăzi încă învăț să mă accept și să mă iubesc. Astăzi sunt știu ce pot și cât pot.

Minte

Mintea are nevoie să fie antrenată și să se afle în permanență sub stăpânirea noastră, atenție, nu a celorlalți. De asemenea, e bine să îți stăpânești mintea, decât să fii stăpânit de ea. De mintea mea mie îmi este cel mai frică. Am lăsat-o prea mult în grija celorlalți încât acum îmi este greu să o recâștig. Însă exerciții cu ea fac în fiecare zi. Pentru că minții trebuie să îi aloci poate cel mai mult timp din viața ta, și neapărat în fiecare zi. Citește! Citește povești care te poartă în lumi frumoase și te fac să râzi, citește povești care te antrenează, care îți oferă adrenalină, citește cărți de dezvoltare personală. Poți să privești un film documentar sau să rezolvi integrame, să răspunzi la întrebări de cultură generală. Meditează! Cel puțin 10 minute pe zi fă-ți timp să stai cu tine și să te eliberezi de gânduri. Timp de 10 minute mintea ta trebuie să fie goală, liniștită.

Trup

Trupul are nevoie de 3 mese pe zi. Și de apă. Fără acestea, trupul nu poate funcționa normal, va fi lipsit de energie și de putere. Oferă-i nici prea puțin, dar nici prea mult. Să fie trei mese cu alimente sănătoase, nu un șandviș înfulecat pe fugă sau cine știe ce snack-uri. Oferă-i vitamine. Mai mult, exercițiile fizice nu ar trebui să lipsească din programul nostru zilnic. Mișcare, multă mișcare. Mergi mai mult pe jos. Aleargă o tură de bloc. Urcă scările, nu lua liftul. Fă 10 genuflexiuni. Nu trebuie să plătești un abonament la sală sau să ai un antrenor personal, sunt atâtea exerciții pe care le poți face oriunde te-ai afla. Vorbim de mișcarea pe care trebuie să o faci ca să ai condiție fizică, nu de mișcarea pe care vrei să o faci ca să ai un trup de invidiat. Ah da, și învață să îți iubești corpul!

Suflet

Sufletul are nevoie de iubire, împlinire și liniște. Cu pace în suflet vei avea și o minte cu gânduri pozitive, dar și un trup grațios.

Sufletului dă-i rugăciune și oferă-i relații frumoase cu oamenii din jur. Sufletul trebuie să știe ce este aia iertare și să ierte orice rău i se face. Sufletul trebuie să păstreze o relație permanentă cu Dumnezeu și să rămână în grija Lui. Sufletul să nu fie ținut prizonier, ci să fie lăsat să meargă acolo unde găsește iubire, fericite și liniște.

Du-l din când în când într-un lăcaș sfânt, du-l în natură ca să se conecteze cu copacii, pune-l să asiste la discuții cu oameni spirituali, oameni înțelepți, iar la final mulțumește-i că te lasă să adormi nopțile liniștită, împăcată și fericită.