foto: By Gajus, Shutterstock

Lucrurile negative... Nu ne plac, ne produc suferinta, disconfort, ne obosesc, ne dezamagesc. Si totusi, se intampla in jurul nostru in fiecare zi fara sa le putem controla. Daca le dam voie sa ne domine gandurile, devenim, fara sa vrem, pesimisti si tematori. Nu lasa sa se intample asta.

Schimba perspectiva!

Un moment neplacut nu trebuie sa insemne o zi proasta, asa cum o zi proasta nu inseamna ca totul se duce de rapa de acum inainte. Trage aer adanc in piept si aduna-te. Nu lasa gandurile negative sa se cuibareasca in mintea ta prea mult timp, sa te descurajeze. In schimb, iata ce poti face!

Dupa o intamplare nefericita, ai tendinta sa percepi orice alta informatie pe care o primesti ca fiind negativa. Cand sufletul ti-e ravasit, distorsoniezi fara sa vrei chiar si situatiile pozitive, de parca toate ar fi indreptate impotriva ta. Daca seful nu-ti raspunde la salut nu inseamna ca esti pe lista neagra, ci, pur si simplu ca nu te-a auzit sau ca era preocupat de altceva. Toti avem momente mai bune si mai putin bune, toti suntem pusi in situatii pe care nu ni le dorim. E foarte important sa-ti constientizezi emotiile si sa inveti din ele, in loc sa le lasi sa te consume, sa te macine. Ai grija sa nu interpretezi lucrurile gresit si nu da voie gandurilor negative sa-si faca de cap in mintea ta!

Lasa faptele sa vorbeasca!

Pentru ca toate gandurile se invalmasesc in mintea ta si te coplesesc, ia o foaie de hartie si scrie exact cum s-au petrecut lucrurile in realitate. Pe o parte a paginii vei avea grijile si temerile tale, iar pe cealalta lucrurile bune pe care le-ai realizat in ziua respectiva sau in trecut. Nu interpreta totul in dezavantajul tau, ai o multime de motive de bucurie si de mandrie pe care, poate, nici nu le constientizezi. Optimismul se invata si depinde de perspectiva din care privesti viata.

Incurajeaza-te!

Indiferent in ce situatie te afli, intotdeauna exista o alternativa fericita (sau, macar, mai putin dezolanta decat cea pe care ti-o imaginezi). Fii multumita de tine, de realizarile tale si incurajeaza-te, asa cum ai face cu un bun prieten. Aminteste-ti de toate momentele in care ai fost iubita, laudata, apreciata si gandeste-te la ele in loc sa te gandesti la esecuri.

foto: By soft_light, Shutterstok

Gaseste altceva de facut!

O activitate care sa-ti permita sa te detasezi, sa te eliberezi de stres. Fa o prajitura, iesi la o alergare, iesi cu prietena cea mai buna la film sau ofera-te sa ajuti pe cineva, ca sa te simti utila. Orice activitate pozitiva te ajuta sa alungi sentimentele negative.