Fii și tu recunoscătoare! Mulțumește oamenilor din jur și fii recunoscătoare pentru ce ai și ce trăiești în prezent. Fii recunoscătoare pentru dimineața în care ai deschis ochii și ți s-a arătat în față o nouă zi, fii recunoscătoare pentru că ești sănătoasă și poți să zâmbești, fii recunoscătoare pentru pisicuța care ți-a ieșit în cale și s-a bucurat să te vadă.

Citate despre recunoștință

1. “Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde azi. Ai folosit vreuna pentru a spune mulțumesc?” [William A. Ward]

2. “Întotdeauna există ceva pentru care să fii recunoscător.” [Charles Dickens]

3. “Nu arunca cu piatra în izvorul din care te adapi.” [Talmud]

4. “Recunoștința este memoria inimii.” [Balzac]

5. “Recunoştinţa este o virtute a sufletelor nobile.” [Aesop]

6. “În inima recunoscătoare va fi vară mereu.” [Celia Thaxter]

7. “Recunoştinţa - dobânda împrumuturilor sufleteşti.” [Nicolae Iorga]

8. “Recunoștința este calea directă spre Dumnezeu și îngeri. Dacă avem răbdare, oricât de mânioși și supărați ne simțim, putem găsi ceva pentru care să fim recunoscători. Cu cât mai mult căutăm recunoștința, cu atât îngerii ne vor da mai multe motive să fim recunoscători și fericiți în viață.” [Terry Lynn Taylor]

sursa foto: shutterstock/ by aaron amat

9. “A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva deosebit; a-I mulţumi însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă.” [Sfântul Ioan Gură de Aur]

10. “La rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Nu bucuria ne face recunoscători, ci recunoştinţa ne umple de bucurie.” [David Steindl Rast]

11. “Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă.” [Neale Donald Walsch]

12. “Cine dă, nu trebuie să-și amintească; cine primește, nu trebuie niciodată să uite.” [proverb din Israel]

13. “Recunoștința dă sens trecutului, aduce pace zilei de azi și creează viziunea pentru mâine.” [Melody Beattie]

14. “Dacă vrei să-ți transformi viața, încearcă să fii recunoscător mereu. Vei avea o viață complet nouă.” [Gerald Good]

15. “Mulţumeşte Creatorului pentru această nouă zi binecuvântată! Recunoştinţa atrage recunoştinţă.” [Cătălin Manea]

16. “Nu există pe lume un exces mai frumos decât excesul de recunoștință.” [La Bruyere]

17. “Recunoştinţa îmbracă trei forme: un sentiment din adâncul inimii, o expresie de mulţumire şi un dar întors.” [proverb arab]

18. “Să ne ridicăm și să fim recunoscători, pentru că, dacă nu am învățat multe lucruri astăzi, măcar am învățat puține, iar dacă nu am învățat nici puține, măcar nu ne-am îmbolnăvit, iar dacă ne-am îmbolnăvit, măcar nu am murit; așa că, haideți să fim cu toții recunoscători.” [Buddha]

19. “Dezvoltă-ţi o atitudine de recunoştinţă şi mulţumeşte pentru tot ce se întâmplă cu tine fiindcă trebuie să ştii că fiecare pas înainte este un pas spre realizarea a ceva care este mai mare şi mai bun decât situaţia ta de acum.” [Brian Tracy]

sursa foto: shutterstock/by antonio guillem

Citate despre mulțumire

20. “Nimănui nu-i place să ofere la infinit fără a i se arăta măcar un strop de recunoştinţă. Un simplu "mulţumesc" sau "apreciez sincer" nu te va omorî, aşa că spune-le cu încredere.” [Marius Simion]

21. “Recunoştinţa este miezul dragostei faţă de cei care ne iubesc, a dragostei faţă de semenii noştri, de la care ne vin multe ocrotiri şi binefaceri nespus de plăcute.” [Silvio Pellico]

22. “Credinţa este născută din recunoştinţă. O minte recunoscătoare aşteaptă în permanenţă lucruri bune, iar aşteptarea devine credinţă. Reacţiunea recunoştinţei asupra minţii omului produce credinţa; şi fiecare val de mulţumiri şi recunoştinţa măresc credinţa.” [Wallace D. Wattles]

23. “Recunoștința este cheia unei vieți fericite pe care o ținem în mâinile noastre, pentru că, dacă nu suntem recunoscători, atunci indiferent cât de mult am avea, nu vom fi fericiți – deoarece întotdeauna vom dori să avem altceva sau ceva mai bun.” [David Steindl-Rast]

24. “A avea sentimente de recunoștință și a nu le exprima este ca și cum ai împacheta cu grijă un cadou și nu l-ai da.” [William Arthur Ward]

25. “O persoană recunoscătoare este mulţumită în toate împrejurările. Un suflet plângăcios, plânge chiar şi în paradis.” [Baha'u'llah]

26. “Aş susţine că mulţumirile sunt cea mai mare formă a cugetării şi că recunoştinţa este fericire dublată de miracol.” [G.K. Chesterton]

27. “Exprimă-ți recunoștința pentru un lucru bine făcut. Oameni dau rezultate extraordinare când se simt apreciați.” [Bruce Hyland]

28. “Bucuria este, la bază, recunoştinţă. Este un act de mulţumire pentru tot ceea ce primim. Ea exprimă conştienţa că Dumnezeu ne-a dat în stăpânire lumea.” [Lev Gillet]

29. “Recunoştinţa este o boală de care suferă câinii.” [Stalin]

30. “Daca iei un câine flămând și îi dai de mâncare, nu te va mușca. Aceasta este cea mai importantă diferență între un câine și un om.” [Mark Twain]