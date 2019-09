Speranțe și zâmbete: flori în cutii pentru început de an școlar cu emoții

În primele zile de școală alege să aduci zâmbete profesoarelor: iată câteva aranjamente florale care vor încânta peste măsură mentorii celor mici!

Clopoțelul sună din nou în curtea școlii și pe culoarele unde stau micuții așezați cu curiozități. Emoții multe - pentru copii și pentru cei care le vor fi ghizi în anii ce vor urma, cât mai ales pentru părinții care caută idei pentru a mulțumi acestora. O atenție care să placă fără teama de a greși o poate reprezenta un buchet de flori. Dar credem că mai durabil și frumos este să oferi, în primele zile de școală, un aranjament floral la cutie. Am găsit câteva opțiuni nu doar bune ca preț, ci și ușor de comandat și livrat. Le vezi mai jos.

Aranjament floral cu cale în cutie

Pentru că anul școlar începe în prim sezon de toamnă, ne-am gândit că o idee simpatică de oferit ca atenție pentru profesoare ar fi un aranjament floral cu această temă. Și am dat peste un model autumnal cu plante în culori cromatice închise. Sunt incluși 3 trandafiri roșii, 1 leucospermum, 2 hypericum roșu, 2 astilbe, 2 alstroemeria, 3 calla portocalie, verdeață. Și nu trebuie să ne credeți pe cuvânt când spunem că este ca o livadă în miniatură.

Îl poți comanda aici

Trandafiri albi în cufăr

Un cadou de apreciat, de oferit în primele zile de școală, ar putea fi un set vintage cu flori. Mai exact o lădiță în miniatură, în care s-au înghesuit nouă trandafiri albi. Plus că după consumarea acestora, cufărul poate rămâne un accesoriu foarte cool în care se pot pune bijuterii sau cele mai dragi amintiri din timpul școlii. Plus că are și o panglică ce conferă un aer retro.

Îl poți comanda aici

Amestec flori gherbere portocalii

Niște flori de sezon de toamnă sunt gerberele - cu cât sunt mai variate ca tonuri de culoare, cu atât pot ieși combinații mai interesante. O compoziție de plante la cutie, care ne-a atras atenția pentru noul an școlar, este cea cu gerbera mix orange (23 de bucăți). Acestea se mențin mult timp proaspete pentru că au un burete special pentru asta.

Îl poți comanda aici

Flori de școală: cutie cu plante pastel

Micile bucurii înseamnă și atenții dintre cei mai dragi oameni pe care îi vom cunoaște în noul an școlar. Pentru profesoare se poate oferi o cutie cu flori delicate într-o cutie rafinată. Aranjamentul deosebit conține: 6 trandafiri roz pal, 3 lisianthus somon, 2 lisianthus roz pal, 2 lisianthus alb, 2 minirosa roz pal, verdeață, cutie și burete.

Îl poți comanda aici

Aranjament floral pentru școală

Un aranjament floral care se impune ca unul cu optimism - combinații de alb și galben. Ne place pentru că este extrem de plăcut fără să atragă atenția. Este micuț, cu flori în culori calde: 5 lalele galbene, 3 trandafiri galbeni, o crizantemă albă, o santini, o solidago, lisianthus alb, verdeață. Toate sunt adăpostite de o cutie retro cartonată.

Îl poți comanda aici