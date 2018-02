Mi-au displăcut pisicile până în ziua în care am devenit "mamă" de pisică. Cum a fost posibil acest lucru, după mai bine de 20 de ani în am evitat orice contact cu ele și nici măcar nu puteam să le privesc când îmi ieșeau în cale?! Simplu: am început să vizionez pe internet filmulețe cu pisici și am vizionat până când mi s-a înmuiat inima.

Anul ăsta se fac 3 ani de când o am pe Rumba. 3 ani de când nu mă mai plictisesc, de când îmi doresc să ajung mai repede acasă ca să fiu cu ea, 3 ani de când mă întreb "cum am putut să trăiesc atâta timp fără un animăluț de companie?". Și, ce mă surprinde cel mai tare, este că după 3 ani eu încă sunt fascinată de ea și sunt în stare să o privesc ore în șir și să mă minunez.

Pisicile sunt niște deosebite, niște drăgălășenii și pufoșenii. Mulți spun că sunt parșive, rele și pe interes, că văd în stăpânul lor un sclav. Așa și?! Eu ador să o las pe Rumba să facă ce vrea din mine. La urma urmei, mai bine lași un animal inofensiv să facă asta decât un om cu rele intenții. Atunci când ai o pisică, aceasta împrumută parcă din comportamentul și obiceiurile celor cu care trăiește, dar și omul ar face bine să învețe câte ceva de la ea. Și nu, nu mă refer la adoptarea stilului pisicesc.

Pisicile dorm mult

Adică reprize scurte, dar dese... poate chiar foarte dese (in medie de 13-18 ore pe zi). În ceea ce ne privește, programul nostru de odihnă este haotic, dormim puține ore pe noapte și nici alea nu sunt profunde și complet odihnitoare. Dar nu putem trage la răspundere pe nimeni pentru asta, întrucât sarcinile pe care le avem de dus la bun sfârșit se întind de cele mai multe ori peste programul de lucru și astfel se decalează ora de ajuns acasă, de luat masa de seară, de făcut duș și mers la culcare. Vrem să avem timp să le facem pe toate, de aceea suntem dispuși să ne sacrificăm orele de odihnă. Mare greșeală! Cele 8 ore de somn pe noapte sunt obligatorii, iar în weekend cel puțin o jumătate de oră la prânz ne asigură doza de energie și un plus de sănătate.

Pisicile iubesc confortul

Oricât de ciudată ni s-ar părea nouă poziția în care alege să doarmă o pisică, trebuie acceptat faptul că pentru ea poziția respectivă este una extrem de confortabilă și nu ar trebui să o deranjăm. Alte modalități în care pisicile adorm fericite: în razele soarelui (de multe ori ele se retrag pe balcon ca să se odihnească), pe calorifer, când este cald, în cearceafurile proaspăt spălate (sau dacă găsesc orice altceva proaspăt spălat, chiar și o haină, acolo se va așeza să își facă somnul de frumusețe), între pături pufoase.

De aici tragem concluzia că nu există niciun motiv pentru care patul nostru sau canapeaua în care stăm atunci când avem invitați ar trebui să fie altfel decât acoperite de cuverturi și lenjerii curate și frumos mirositoare, să aibă multe perne moi și să îți lase impresia că te-ai așezat pe pietre.

Pisicile fac exerciții de întindere

Una dintre cele mai la îndemână metode de relaxare și înviorare este întinderea mușchilor. Pisicile îți întind constant mușchii, se întind după fiecare perioadă de inactivitate, indiferent dacă au dormit sau doar au stat. Și noi oamenii ar trebui să facem asta mai des, deoarece, pe măsură ce ne întindem, se activează toți mușchii și crește tensiunea arterială. Adică se pune sângele în mișcare și astfel o să fim mai flexibili întreaga zi, dar vom și dobândi o stare de bine interioară. Mai mult, când nu dorm, pisicile fac foarte multă mișcare: se plimbă dintr-un colț în celălalt al casei, aleargă, escaladează.

Pisicile respectă mesele importante ale zilei

Ce fac pisicile în timp ce mulți dintre noi aleg să sară peste aceast pas important: iau micul dejun. Primul lucru pe care îl face o pisică când se trezește stăpânul este să ceară de mâncare. Bravo ei! Deși au bobițe în castronul lor pe tot parcursul zilei, mesele de dimineață și de seară sunt foarte importante pentru pisicuțe, așa cum ar trebui sa fie și pentru noi. Un mic dejun sănătos ne dă putere pentru întreaga zi, iar masa de seară este necesară pentru ca corpul nostru să nu rămână fără mâncare prea multe ore.

Pisicile sunt atente la igiena personală

Mă îndoiesc că un om ar putea să se spele atât de des precum o fac pisicile. Nici măcar nu avem timp, d-apăi energie și stare. Ideea este că pisicile sunt obsedate să fie curate, să aibă părul "pieptănat" și să miroasă frumos, această "obsesie" care ne face și pe noi să ne simțim bine în pielea noastră. Și unde mai pui că pisicuțelor nu le plac produsele cu chimicale, saliva lor și limba acoperită cu papile filiforme care conțin keratină sunt suficiente. Pisicile se spală des pentru confortul lor, dar și pentru că vor să își răsplătească stăpânii, să îi facă mândri de ele și să le arate că își merită locul în casă, în pat. În plus, spală pe aproape oricine le iese în cale (alt animal, pe stăpâni, jucării, etc.).

Pisicile au grijă să primească ce li se cuvine

Partea asta cred că o apreciez cel mai mult la pisici. Ele știu întotdeauna ce vor și nu se lasă până nu obțin acel ceva. Vor mâncare, miaună până stăpânul își dă seama că asta e ce vor să transmită. Vor iubire, vin și se freacă de picioarele tale sau ți se pun în poală indiferent unde te-ai afla sau ce activitate ai avea, nu așteaptă să îți faci tu timp să le iei în brațe și să le mângâi.

Vor să doarmă, își găsesc imediat un colțișor și nu mai stau pe gânduri. Vor să se joace, nu contează că este 3 dimineața, ele se vor juca. Dacă vor să stea în geanta ta, acolo le vei găsi. Cum este greu să îți dai seama ce vrea un animal să transmită, o pisică miaună sau se lingușește până primește - de aici și obiceiul oamenilor de a se pisici atunci când vor să obțină ceva.

De aici trebui să învățăm două lucruri: 1) cere și ți se va da, 2) dacă ai fost refuzat, nu înseamnă că trebuie să renunți.

Pisicile își arată afecțiunea

Nu sunt în totalitate de acord că pisicile sunt pe interes și te iubesc doar pentru că le dai de mâncare. Am analizat asta în comportamentul pisicuței mele. Rumba este fericită pentru simplul fapt că suntem acolo cu ea. Da, ne mulțumește frecându-se de picioarele noastre când îi punem mâncare în farfurie, dar cea mai fericită este când venim acasă, chiar și în cazurile în care am lipsit doar 5 minute - fericirea la ea este la fel de mare - și când ne punem în pat și vine să ne facă masaj. Pisicile nu își ascund sentimentele, așa cum tindem să o facem noi. Când sunt fericite, pisicile vor ca noi să vedem asta și ne-o arată, pisicile spun mereu "mulțumesc", pe când noi... noi parcă suntem tot mai reci.

Pisicile nu fac compromisuri

De ce să faci compromisuri? De ce să faci compromisuri când o pisică ne arată clar că acolo unde nu este de stat, nu se stă, și că o persoană pe care nu o placi sau în prezența căreia nu te simti confortabil poate fi evitată. Pisicile sunt selective și nu se lasă mângâiate de oricine, pot ignora complet o persoană preț de ore întregi, iar atunci când vine vorba de mâncare, știu exact ce le place și nu acceptă să mânânce altceva - nu se lasă "fraierite".

Pisicile se bucură de lucrurile mărunte

Mă mai întreb uneori dacă Rumba mea se plictisește vreodată și dacă și-ar dori să vadă și ea lumea de afară. Îmi răspund că nu, altfel nu îmi explic cum de găsește de fiecare dată ceva nou de făcut în casă și se ascunde sub pat când deschid ușa de la intrare.

Mă amuz când o văd îndreptându-se curioasă către un loc sau către un obiect care a fost acolo dintotdeauna, dar acum ceva o intrigă și pornește în inspecție. Mă amuz cum găsește într-o scamă sau o hârtiuță cea mai bună jucărie și se joacă ore întregi. Mă amuz că, deși mă joc în fiecare zi cu ea aceleași joculețe (de obicei cu mingiuta), ea se bucură ca și cum ar fi prima oară. Câți dintre noi găsesc bucurie într-un detaliu mic și lipsit la prima vedere de sens?

"Pisicile știu cum să obțină hrană fără muncă, adăpost fără limitarea libertății și dragoste fără pedeapsă". [W.L. George]

"Pisicile par să meargă pe principiul că nu strică niciodată să ceri ceea ce vrei". [Joseph Wood Krutch]

