De Paște, fă după cum îți spun: trimite un mesaj tuturor celor care au jucat un rol important în viața ta la un moment dat. M-am gândit să fac mai mult pentru tine și să îți pregătesc câteva imagini/felicitări cu urări, numai gata să fie trimise și să bucure sufletele oamenilor.

Obiceiuri de Paște

În Vinerea Mare se trece pe sub masă: unii credincioși trec pe sub masă o singură dată - unicitatea Jertfei Fiului lui Dumnezeu, alții trec pe sub masă de trei ori - cele trei zile în care trupul Mântuitorului a stat în mormânt.

Ouăle nu se vopsesc niciodată în Vinerea Mare, ci în Joia Mare. Încondeierea ouălor este un obicei străvechi, un element de cultură spirituală specific românească. Oul roșu simbolizează sângele Domnului, iar cele în alte culori vestesc bucuria primăverii.

Vinerea Mare este zi de mare doliu - este ziua în care a fost răstignit și a murit Mântuitorul lumii. Unii credincioși țin post negru.

Sâmbăta Mare este ziua îngropării Domnului cu trupul și a pogorarii Lui în iad. Este ziua în care creștinii fac ultimele pregătiri pentru Paște, iar spre seara se odihnesc pentru a participa la slujba de la miezul nopții.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, credincioșii se spală cu apă curată, îşi pun haine noi, iau cu ei o lumânare şi merg la biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori împreună cu cei aflași la slujbă.

Lumânarea de la Înviere se păstrează în casă şi se aprinde în caz de boală sau supărări.

În dimineața de Paște e bine să te speli pe faţă cu apa curată dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate.

Se spune că prima persoană care îţi intră în casă, dacă este bărbat, vei avea noroc tot anul.

La masa de Paşte e bine să mănânci mai întâi un ou - aduce sănătate pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre.