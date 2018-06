Comunicat de presă

În data de 9 noiembrie, ora 22.30, la Hard Rock Café, prin concertul Freddie Mercury Tribute sunt readuse în fața publicului hit-urile Queen, printre care: “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “Somebody To Love”, “A Kind Of Magic,” „I Want To Break Free”, “Radio Ga Ga”.

Mama lui Freddie Mercury, Jer Bulsara, a spus: ”Freddie era original, el și Queen au fost cei mai buni, dar în acest nou secol, Joseph este cel mai bun.” Ea a rostit aceste cuvinte după ce Joseph Lee Jackson a performat în cadrul ceremoniei de dezvelire a primului monument ce onorează memoria lui Mercury, din Marea Britanie, ca urmare a invitației primite din partea familiei regretatului artist.

Cu peste 10 ani experiență, Joseph Lee Jackson a cântat în săli de spectacole ce au găzduit de-a lungul timpului adevărate show-uri în Marea Britanie, dar și în restul Europei. Cel mai remarcabil spectacol susținut de acesta a avut loc pe Millennium Stadium, din Cardiff. Iar reprezentația ”A Vision Of Mercury” susținută în Dubai, cu ocazia anului nou, a fost urmărită de milioane de oameni, mulțumită transmisiei postului de televiziune MTV Asia.

JOSEPH LEE JACKSON aduce în fața publicului un show dinamic, din care răzbate carisma inconfundabilă a unuia dintre cei mai spectaculoși soliști din istoria rock-ului.

Concertul său de la București din 9 noiembrie, la Hard Rock Café, ora 22.30, va reînvia spiritul lui Freddie Mercury.

Bilete Concert FREDDIE MERCURY TRIBUTE la Hard Rock Café

Categoria VIP - 150 de lei (întâlnire cu artistul, poza, loc la masă în fața scenei)

Categoria 1 - 90 de lei (loc la masă în fața scenei)

Categoria 2 - 60 de lei (loc la masă)

Categoria 3 - 40 de lei (loc în picioare)

Biletele se pot achiziționa Online prin iabilet.ro și la Hard Rock Café.