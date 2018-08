surs foto: IMDB

Infricosator. Infiorator. Prea real. Acestea sunt cuvintele care descriu perfect serialul de succes bazat pe cartea lui Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale, un serial care a reusit sa-mi bantuie visele si sa ma puna pe ganduri mai mult decat oricare altul. Totodata este unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am vazut pana acum.

Chiar daca are un subiect inspaimantator, care te face sa te rogi din toate puterile sa nu se indeplineasca vreodata, am ajuns sa realizez ca acesta este exact motivul pentru care este un spectacol atat de important. Povestea slujitoarei nu este un serial pe care sa il urmaresti relaxat sau gandindu-te ca asa ceva nu ti se va intampla niciodata. Partea cu adevarat tulburatoare a serialului este ca atat de multe dintre noi se pot regasi in povestea si trasaturile personajului principal si pe masura ce urmarim episoadele realizam ca, exact ca femeile din poveste, am putea sa ne trezim mult prea tarziu.

Lectii de viata tulburatoare din The Handmaid's Tale

1. Libertatea nu este nu e garantata



Cu totii traim gandindu-ne ca libertatea este ceva ce primim o data cu viata si ca nu trebuie sa luptam pentru a o apara. Cu toate acestea, dupa cum ne arata Offred (jucata absolut fabulos de Elizabeth Moss), acesta libertate ne poate fi furata cat am clipi, din capricul celor aflati la putere.

2. Visurile si obiectivele reprezinta combustibilul vietii noastre

Visurile si dorintele noastre cele mai adanci pot sa ne mentina in viata. Dorinta lui Offred de a-si gasi fiica este singurul lucru care o face sa lupte indiferent de realitatea crunta in care traieste. Precum Offred, asa ar trebui si noi sa ne amintim in fiecare zi visurile noastre cele mai importante, acest lucru ne va ajuta sa luptam cu mai multa indarjire impotriva dificultatilor si a neputintelor.

3. Daca pastrezi tacerea, iti pierzi vocea

Offred este un personaj care reflecteaza, care regreta si pune sub semnul intrebarii alegerile pe care le face si se concentreaza in mod obsesiv asupra ideii ca atunci cand au incercat sa-si impuna punctul de vedere era deja prea tarziu. Acest lucru este o lectie pentru noi, daca suntem tratati nedrept sa vorbim atunci sau riscam sa fim obligati sa pastram tacerea pentru totdeauna.

4. Frica devoreaza toate emotiile

5. Sfidarea necesita curaj

Ne nastem cu o vointa extraordinara de a supravietui, iar frica de tortura si de pierderea vietii este imensa. De atatea ori, in timp ce urmaream serialul, m-am trezit spunand cu naivitate: “Luptati! Ridicati-va impotriva tuturor! Nu acceptati aceasta nedreptate!” E usor insa sa spui aceste lucuri atunci cand te simti in siguranta. Frica este o emotie extrem de puternica. Doar atunci cand putem depasi frica avem o sansa sa ne gasim puterea si sa lasam alte idei sa ni se strecoare in minte si suflet. Cum ar fi sfidarea.

Sfidarea necesita mult curaj, iar acesta e ceva ce atat lui Offred, cat si celorlalte femei le-a lipsit atunci lumea s-a schimbat complet in jurul lor.

6. Exista intotdeauna cineva care sa ne ajute

Uneori, tocmai in cele mai grele si dificile situatii putem descoperi un prieten adevarat sau un om care sa ne intinda o mana si sa ne salveze. Chiar si atunci cand tot pare negru si simtim ca nu mai avem scapare vor exista oameni dispusi sa ne ajute si sa ne sprijine. Asa cum vedem si in serial, chiar daca nu e intotdeauna usor de vazut care sunt acestia, exista prieteni in jur, indiferent unde te-ai afla.

7. O lume fara dragoste este una sumbra si trista

Distruge iubirea si romantismul si ai distrus frumusetea vietii. Serialul reuseste intr-un mod extrem de profund sa prezinte aceasta lume fara dragoste, prin culorile inchise si sumbre care reflecta tristetea si pustieteta sufleteasca. Romantismul, pasiunea si conexiunea dintre oameni sunt cele care fac viata cu adevarat frumoasa, fara ele existenta noastra este pur si simplu goala.

8. Viata asa cum o stim se poate schimba intr-o clipa

Am auzit de atatea ori spunandu-se ca viata ti se poate schimba intr-o clipa, fara insa sa acordam atentie cu adevarat acestor vorbe sau fara sa ne oprim cateva minute si sa ne gandim la intelesul acestora. Serialul ne reaminteste sa-i apreciem pe cei dragi din jurul nostru si sa ne bucuram mai mult de viata si libertatea pe care le avem. Offred isi aminteste adesea de momentele frumoase din viata ei inainte de Gilead si ne arata ce conteaza cel mai mult. Atingerea unei persoane dragi, zambetul copilului tau si momentele simple in familie. Nu trebuie sa ne regasim neaparat intr-un univers distopic ca sa realizam ca viata ni se poate schimba, ca exista tragedii si ca ii putem pierde pe cei dragi.

9. Putem intotdeauna sa ne schimbam credintele si visurile

Personajul Serena Waterford este unul dintre cele mai complicate si interesante din serial. E un personaj care iti trezeste sentimente conflictuale si nu stii care va fi urmatorul pas pe care il va face. Desi este constienta de impactul muncii si credintelor ei, nu este cu adevarat convinsa de ce isi doreste in adancul sufletului. Ce ne invata acest personaj este ca uneori ne putem dori ceva atat de mult incat am face orice sa obtinem, insa, odata ce am reusit, realizam ca nu era ceea ce ne-am asteptat si ca in drumul nostru am facut fara sa vrem mai mult rau. Acest lucru ni se poate intampla tuturor, trebuie sa acceptam, sa ne iertam, sa invatam si sa ne gasim un nou scop.

10. Intr-o societatea nedreapta, toti avem de pierdut

In mare serialul pune accent pe suferinta lui Offred si a celorlalte slujitoare, ceea ce este si normal avand in vedere ca ele sunt victimele absolute ale acelui regim. Cu toate acestea, imi place ca serialul resuste sa scoata in evidenta si pierderile de care au parte alte personaje, cum ar fi Serena. Desi se poate spune ca se afla in varful societatii, ea sufera si are parte de dureri si pierderi pe masura. Vedem cum sotul ei, Fred (Joseph Fiennes face si aici un rol de exceptie) si unul dintre Comandantii cei mai importanti din Gilead ii distruge drepturile si o invinge, o vedem intr-o casnicie lipsita de iubie, de pasiune si de intimidate. Intr-o societate nedreapta nimeni nu castiga cu adevarat. Acesta este probabil cel mai important mesaj pe care il transmite serialul Povestea slujitoarei.