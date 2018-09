In spatele oricarei mari iubiri se afla o minunata poveste de dragoste!

In noua era in care traim cu greu se mai gasesc seriale de dragoste pentru ca iubirea este o fantezie. O fantasma plamadita de basme. Nu mai conteaza. Dar nu este in totalitate adevarat, nu-i asa? Fiecare dintre noi tanjeste la romantism, la povesti pasionale si relatii in care sa te regasesti, toate acestea fac parte din noi, iar povestile bune si incredibile de dragoste au, in continuare, puterea de a inmuia si de a cuceri chiar si cea mai cinica inima.

Printre preferatele mele se numara cateva seriale de dragoste fascinante, uimitoare, amuzante, triste si inaltatoare care iti deschid sufletul si mintea, care te fac sa privesti iubirea si relatiile dintr-o alta perspectiva, care reusesc sa te scoata din cele mai triste stari si care iti ofera un strop de speranta atunci cand ai cea mai mare nevoie.

8 seriale de dragoste pe care merita sa le urmaresti

1. Outlander

Istorie, fantezie, legenda. Outlander este un serial bazat pe seria de carti a scriitoarei Diana Gabaldon care, pe fundalul unei povesti de dragoste nemuritoare, reuseste sa aduca in prim plan o parte importanta din istoria Scotiei. Serialul face trimitere la evenimente reale, probleme sociale, obiceiuri, traditii, lupte sangeroase si structuri institutional-politice destul de exact redate. Mai mult decat atat, recunosc cu mana pe inima, ca a reusit sa creeze unul dintre cele mai frumoase, pasionale si potrivite cupluri pe care mi-a fost dat sa-l vad intr-un serial. Daca o sa va uitati cu siguranta o sa imi intelegeti fascinatia pentru Clare si Jamie si povestea lor fantastica de iubire.

2. A Discovery of Witches

Bazat pe seria All Souls scris de Deborah Harkness, Cartea pierduta a vrajitoarelor este un serial fantasy nou plin de romantism si magie, care pare destul de promitator. Serialul spune povestea Dianei, o tanara profesoara la Oxford, descendenta a vrajitoarelor din Salem. Viata i se schimba complet in momentul in care deblocheaza accidental un manuscris fermecat si este obligata sa isi imbratiseze puterile si magia care ii curge in sange. Mai mult decat atat, Diana incepe o poveste de dragoste interzisa cu fermecatorul si enigmaticul vampir Matthew Clairmont, care nu are nici mai mult, nici mai putin de 1500 de ani (asta da diferenta de varsta).

3. Poldark

4. The Innocents

Am fost convinsa sa urmaresc serialuldupa ce am citit primul volum din seria cu acelasi nume a lui Winston Graham si nu mi-a parut rau deoarece, s-a transformat rapid in unul dintre preferatele mele (asta se datoreaza in mare parte si faptului ca am dezvoltat o mica obsesie pentru enigmaticul Ross Poldark, dar ramane intre noi). Serialul, spre bucuria mea, il are in centrul actiunii pe Ross, un ofiter al armatei Marii Britanii, care se intoarce acasa, dupa Razboiul American de Independenta, hotarat sa-si reia viata pe care o lasase in urma. Lumea ii este, insa, data peste cap in momentul in care ajunge si vede ca asteptarile sale nu au nicio legatura cu realitatea pe care o gaseste, intrucat toti il credeau mort pe front. Mosia familiei este in paragina, dupa moartea tatalui sau, iar marea lui iubire, Elizabeth, urmeaza sa se marite cu varul lui.

Un alt serial nou si promitator este si The Innocents care trateaza dintr-o perspectiva emotionala posesia unor puteri supranaturale. Serialul se concentreaza in mare parte asupra elementului psihologic, pe metamorfoza prin care trece tanara June si modalitatea prin care dragostea o ajuta in eforturile de a-si intelege si controla puterea, mai exact, aceea de a-si schimba infatisarea. Serialul este si o metafora a descoperirii de sine, a lucrurilor care ne sperie la noi dar si un tablou emotional si fascinant, totodata, despre acceptarea de sine, despre ce ne face unici si despre o frumoasa poveste de dragoste in care cei doi sunt intr-o continua descoperire a celuilalt si a sinelui.

5. This is us

Profunzime, drama, dragoste si umor…toate aceste ingrediente se regasesc in superbul serial This is Us. Cu adevarat fascinant este modul prin care povestea dezvaluie viata unor familii si incercarile acestora in care cu totii ne putem regasi. Prestatia actorilor este una excelenta avand in vedere distributia din care fac parte actori precum Milo Ventimiglia, Mandy Moore sau Justin Hartley. Situatiile de comedie imbinate cu cele de dragoste si drama duc serialul la un cu totul alt nivel.

6. Jane the Virgin

Trebuie sa recunosc ca prima oara cand am auzit numele serialului am fost putin sceptica si nu ma asteptam sa ajunga sa imi placa atat de tare. Virgina si insarcinata? Da, se poate! Bazat pe telenovela venezueleana Juana la Virgin, serialul muta actiunea in comunitatea latino de pe teritoriul SUA. In prim plan se afla Jane Villanueva, o tanara de 23 de ani din Miami care, dupa ce jura ca nu isi va pierde virginitatea decat in noaptea nuntii, afla ca este insarcinata din cauza unei greseli facute de medicul ginecolog. Mai mult decat atat, Jane va fi atrasa in mijlocul unui intr-un triunghi amoros fiind nevoita sa aleaga intre tatal copilului si prima ei iubire.

7. Younger

Cum ar fi daca la 40 de ani te-ai decide ca vrei sa o iei de la capat, sa-ti dai demisia si sa te duci la un interviu unde sa spui ca ai 26 ani? (aproape imposibil, dar in serialul Younger se poate). In prim plan se afla Liza Miller, o fosta asistenta intr-o companie de publicitate care la 40 de ani se muta din suburbia unde locuia cu sotul sau, divorteaza si se muta in Brooklyn in incercarea de a o lua de la capat. Problema apare in momentul in care incearca sa se alature industriei editoriale dar, nimeni nu vrea sa o angajeze, pana cand ii vine, in gluma, ideea de a pretinde ca are 26 de ani. Gluma devine atat de reala incat ajunge in punctul in care nu mai poate da inapoi. Liza se trezeste cu un job entry level, isi face profil de Instagram ca sa intre in randul tinerilor si isi gaseste si un iubit de varsta ei…noua varsta mai exact.

8. Sex and the City

Despre dragoste si prietenie, cam asa poate fi descris serialul care cred ca nu mai are nevoie de nici o prezentare: Totul despre sex. Multiplu castigator al premiilor Emmy si Globurile de Aur, serialul se numara printre cele mai frumoase show-uri tv din toate timpurile si trebuie sa recunosc ca pe mine m-a ajutat in multe dintre momentele mele mai grele, m-a facut sa am incredere in viitor, in puterea mea si sa nu renunt niciodata la dragoste. Actiunea se desfasoara in New York si urmareste povestile de viata a patru femei diferite: Carrie, Samantha, Charlotte si Miranda. Pe langa ideea de dragoste si relatii, serialul abordeaza probleme legate de sex, rolul femeii in societate si prietenie.