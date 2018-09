Poate ati fost in concediu pe litoral, la delfinariu, iar in cap vi s-a infiripat ideea ca v-ar placea ca sa aveti un acvariu marin acasa, trebuie sa stiti ca acesta este mai dificil de intretinut decat un acvariu cu pesti de apa dulce, de aceea ar fi mai bine ca sa lasati aceasta dorinta pentru a fi concretizata ceva mai tarziu, dupa ce veti capata mai multa experienta in tainele acestui hobby.

O regula de aur a acvaristicii spune ca speciile de pesti sunt acelea in functie de care se alege acvariul potrivit, nu recipientul este acela care dicteaza prioritar ce feluri de vietuitoare si plante vor fi asezate in el. Asadar, mare atentie cand de comanda acvarii!

Este obligatoriu ca fiecare fiinta subacvatica si chiar planta de apa sa aiba un spatiu suficient, in care sa se simta confortabil, iar parametrii apei sa fie foarte bine reglati in raport cu cerintele locatarilor ecosistemului in cauza.

PH-ul apei, precum si nivelul cat mai echilibrat al compusilor ce se gasesc in ea, de multe ori fac diferenta intre viata si moarte in lumea acvatica.

Pestii sunt niste fiinte extrem de fragile, cel putin la inceput fiind dificil de ingrijit de catre incepatori, de aceea trebuie o documentare foarte amanuntita inainte de a achizitiona un acvariu si toate celelalte accesorii specifice.

Este mai simplu pentru un acvarist incepator ca sa faca primii pasi in acest domeniu daca are la dispozitie unul dintre acele acvarii care au volum mai mare de apa, unde oxigenarea se produce mai bine, la fel si schimburile de substante fiind mai eficiente.

Un acvariu mic este mult mai imprevizibil si mai greu de intretinut. In plus, un spatiu redus al acvariului, la fel ca si in cazul unei garsoniere, automat inseamna mai putine variante de amenajare ca si de adaugare ulterioara a altor pesti, plantute subacvatice si decoratiuni.

Acvaristii cu experienta spun ca pentru acvariile de apa dulce un minim necesar este cuprins intre 40 si 60 litri, dar cel mai usor de intretinut este un acvariu care are cel putin 100 litri, ba chiar 140 litri, daca ar fi sa ne luam dupa unii dintre ei.

Pasionatii talentati reusesc sa faca acvariile de apa dulce ca sa arate aproape la fel de fabulos ca si acvariile marine. Puteti gasi aici o gama extinsa de acvarii, dar si alte accesorii foarte cautate de catre pasionatii de acvaristica, articole care le sunt de mare ajutor atat incepatorilor, cat si avansatilor in aceasta frumoasa pasiune, ce care necesita multe cunostinte din diverse domenii de specialitate (zoologie, geografie, chimie, fizica etc.)

Pe internet exista numeroase bloguri de profil de unde se pot inspira aceia care vor sa isi decoreze intru un mod cu totul special acvariul de acasa.

Pentru a mentine un bun echilibru in acvariu se folosesc diferite dispozitive, incepand cu echipamente de oxigenare a apei, filtre mecanice si biologice, incalzitoare cu termostat, racitoare si multe alte minunatii pe care le puteti descoperi singuri in petshop online la sectiunile acvarii, echipamente si decoratiuni acvaristice.