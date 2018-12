Vizitatorii au fost intampinati in atmosfera fermecata a palatului cu oferte de cadouri pentru toate varstele: decoratiuni si mic mobilier de la Noblesse Interiors, accesorii, gentute si haine de la Borro, produse de ingrijire personala de la Bionike, pantofi si imbracaminte din lana de la Giesswein, bijuterie contemporana unicat lucrata manual, din argint, aur, sau cu pietre semipretioase de la 8 Dimensions Jewelry, obiecte de design fabricate manual de la Quest Design, portofele si agende de la Papermonks, rochii de la Beatrice Lianda Dinu si cosuri cadou de la Vinexpert.

In fiecare zi a Noblesse Palace Christmas Fair, Palatul Noblesse- Lifestyle Palace a oferit vizitatorilor ateliere de gatit, concerte de colinde, prezentare de moda si petrecere de Craciun: Bal Caritabil pentru sustinerea Fundatiei “Sansa la Viitor”, concert Jazzy Jo, networking si concert Graziella- fata cu vioara electrica, concert colinde cu solisti de la Opera Nationala Bucuresti, concert colinde copii de la “150 de zambete”, prezentare de moda copii It KIDS- Art school & modelling agency si intalnire cu Mos Craciun care a impartit cadouri tuturor copiilor prezenti.

Timp de 3 zile, bucataria palatului a gazduit bucatari iscusiti de la Horeca School: Chef Stefan Popescu- turta dulce de Craciun , Chef Laura- low carb pentru doamne si mame, Pastry Chef Alisia- muffins, biscuiti, decoruri, ce au ademenit invitatii cu delicatese home made, iar Biblioteka Hub a fost transformata in Biblioteka Café!

Loredana Preda, CEO Noblesse Grup International, a declarat: “Cea de-a treia editie Noblesse Palace Christmas Fair i-a adus impreuna pe toti cei care au dorit sa impartaseasca alaturi de noi spiritul sarbatorilor de iarna, in atmosfera festiva si primitoare a Palatului Noblesse. Usa casei ne-a fost larg deschisa prietenilor, clientilor, partenerilor, dar si publicului larg care intelege si aprecieaza nobletea unor valori care ne caracterizeaza si au simtit bucuria de a darui, de a petrece alaturi de persoane deosebite, pline de pasiune la acest sfarsit de an. Anul 2018 marcheaza un an important pentru brandurile noastre, atat pentru proiectele de design de interior pe care le-am implementat prin Studio Insign si Noblesse Interiors, evenimentele corporate si private gazduite pentru clientii nostri la Palatul Noblesse, cat si pentru expozitiile Fusion Arts organizate de Asociatia Culturala Noblesse. Sunt recunoscatoare clientilor nostri, partenerilor care ne sunt alaturi, dar si echipei Noblesse care sustine prin daruire si profesionalism viziunea si valorile grupului Noblesse.”

Palatul Noblesse- Lifestyle Palace este un proiect al Noblesse Group International, initiativa antreprenoriala care activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, promovand un stil de viata rafinat. “Add value to your lifestyle” este motto-ul care defineste activitatile tuturor brandurilor din cadrul grupului.

Group-ul Noblesse este format din brand-urile Noblesse Interiors- showroom-uri de mobilier si decoratiuni pentru segmentul premium si luxury , Noblesse Academy- cursuri de dezvoltare, biroul de design interior si arhitectura Studio Insign, Asociatia Culturala Noblesse si Centru de Arte si Evenimente- Palatul Noblesse. Sediul central al acestui grup este Palatul Noblesse- Lifestyle Palace. Palatul Noblesse este o clădire monument istoric, construită în anul 1881 după planurile celebrului arhitect Alexandru Săvulescu, fiind prima construcție eclectică din centrul istoric al capitalei. Clădirea reprezintă o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, acoperind 135 de ani de existență reprezentativă. Clădirea a cunoscut mai multe perioade istorice, de la frumusețea aristocrată a perioadei Berkowitz, la Palatul Pionierilor și Șoimilor Patriei din sectorul 2 din perioadă naționalizării, la perioada postcomunistă și de abandon până în 2012. În anul 2012 intră în posesia Noblesse Group International, deținător a mai multor branduri, care activează în domeniul designului interior și al industriilor culturale. După un proces complex de consolidare, restaurare a elementelor originale, amenajare interioară și exterioară, clădirea devine ceea ce este astăzi: unul dintre cele mai importante centre de cultură, artă și design, un concept unic în Europa.