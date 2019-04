6 gadgeturi pentru casă: tehnologii smart care să îți facă viața mai ușoară

Gadgeturile pentru casă reprezintă o gamă tehnologică foarte avansată de produse. Acestea îți ușurează activitatea și te ajută să câștigi timp, să conservi energie. În principiu să faci multe lucruri mai ușor.

Dezvoltarea tehnologiei a asigurat datele concrete pentru a face viața mai ușoară din mai multe puncte de vedere. Avem acces mai facil la instrumente la care până acum doar am fi visat și gadgeturile pentru casă au devenit tot mai populare. Plus că nu mai sunt doar la nivel industrial, ci și casnic. Utile pentru confortul și siguranța noastră și a locuinței, astfel de gadgeturi pentru casă au diverse funcționalități. Câteva dintre astfel de dispozitive vă prezentăm mai jos, cu mențiunea că sunt mult mai multe de luat în considerare. Nu țin doar de moft sau lux, pentru că se încadrează în stiluri și bugete diferite.

Gadget pentru curățenie în casă: robot aspirator iRobot Roomba 606

Când vine vorba despre curățenie vrei să investești cât mai puțin timp în astfel de activități. Din fericire există un aspirator tip robot care face toată treaba - funcționează pe baterii și detectează, prin senzori, scările sau pereții, ca să poată fi eficient. Echipat cu tehnologie avansată, dispune de un sistem de curățenie iAdapt, coș colector modernizat, sistem Antiangle și program Spot. Curăță toate tipurile de podele, pardoseli și covoare - are perie rotativă laterală și două care se rotesc una contra celeilalte. Iar tu îți poți primi musafirii liniștită.

Priză inteligentă Tellur fără fir - un gadget pentru casă pe care trebuie să îl ai

Priză smart Tellur 1A, 2400W 10A conferă casei tale un upgrade care te aduce mai aproape de tehnologie! Interactivă, aceasta te ajută să optimizezi consumul de energie. Este ușor de instalat și folosit prin intermediul unei aplicații mobile, controlul fiind prin internet. În plus, dispune de un temporizator cu funcții integrate 100% personalizabile - adică o controlezi de unde vrei conferind putere de control de la distanță (deconectare, verificare supraîncărcare, etc).

Încuietoare inteligentă Sherlock S2: gadgeturi smart pentru protejarea casei

Atunci când vine vorba despre siguranța casei tale, credem că nu ar trebui să faci compromisuri. O încuietoare inteligentă este un mod mai practic de a avea control asupra yalei. Soluția este inovatoare, montajul simplu și instalarea rapidă. Concret, încuietoarea inteligentă automatizează accesul într-o locuință, prin cod de acces, având totodată și opțiunea de istoric de accesări vizibil în aplicație. O yală smart va permite control și monitorizarea accesului în spațiul unde se instalează, conferă siguranță, control la distanță, acordare de acces temporar cuiva, fără să fie necesară întâlnirea face to face.

Baby Monitor Wireless cu vedere nocturnă: gadget pentru protecție bebeluși

Dacă în urmă cu câțiva ani până și ideea de a-ți monitoriza copilul prin intermediul unui ecran era ceva high-tech, acum există și varianta de baby monitor wireless. Gadgetul permite monitorizarea pe 10 telefoane diferite simultan, imaginile putând fi recepționate direct pe ecran. Dispune de o cameră ce poate înregistra pe un card micro SD până la 128GB, rotirea este automată, are zoom digital, senzor de mișcare și funcție back-talk (permite comunicarea audio-bidirecțională). Plus că are vedere pe întuneric. Asta da mamică modernă!

Purificator de aer Sharp FU-Y30EU-W: un gadget smart pentru un mediu sănătos

Respiri mai sănătos grație purificatorului de aer Sharp FU-Y30EU-W care asigură o formă unică de purificare a aerului cu ioni prin funcția Plasmacluster. Lucru care va însemna și un climat casnic perfect. Concret, aparatul inactivează substanțele aeropurtate și descompune mirosurile neplăcute, reducând particulele dăunătoare. Lucru care te va ajuta să scapi de reacțiile alergice, răcelile și durerile de cap cauzate de un mediu nociv de interior. Se obține instant oxigen proaspăt, fără a mai experimenta praf, gât uscat și lăcrimarea ochilor, cauzate de factori contaminați.

Gadgeturi prin siguranța casei: kit alarmă wireless KR-K7

Prin intermediul acestui kit de protecție a casei vei avea mai multe accesorii care includ senzori detecție mișcare, fum, gaz, monoxid de carbon, inundație, vibrații, geam spart sau ușă/geam deschis, sirenă externă cu/fără fir. Sistemul de alarmă wireless este compus dintr-un monitor cu touchscreen, un PIR, un senzor de ușă/ fereastră și două telecomenzi pentru armare/ dezarmare care acționează prin comunicație GSM și WIFI.

foto: By a-image, Shutterstock