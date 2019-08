14 filme thriller bune care iti vor da lumea peste cap

Vrei sa vezi un film captivant care sa te tina cu sufletul la gura si care sa te faca sa iti pui intrebari?

Printre cele mai bune filme thriller care iti raman in minte si la mult timp dupa vizionare, care se joaca cu mintea ta si iti pun simturile la incercare. Sunt povesti pline de mister, captivante, infricosatoare, imprevizibile si cu o actiune care te tine in suspans pana la final.

Filme thriller bune cu rasturnari de situatii incredibile

The Girl on the Train

Printre cele mai bune thrillere psihologice pe care le-am vazut, se numara si Fata din tren, ecranizarea bestseller-ului omonim scris de Paula Hawkins. Emily Blunt o interpreteaza pe Rachel, o femeie divortata, deprimata si alcoolica, a carei viata pare complet distrusa si care urmareste in fiecare dimineata din tren, un cuplu tanar si aparent perfect. Intr-o zi totul se schimba si lucrurile iau o intorsatura neasteptata, Rachel ajungand sa ia parte mult mai intens din viata celor pe care obisnuia doar sa ii priveasca de pe margine. Finalul este absolut genial si imprevizibil.

Serenity

Un thriller ciudat care te face de la inceput sa te intrebi ce se intampla cu adevarat si in care fiecare personaj pare ca are ceva de ascuns. Lucrurile intr-adevar nu sunt ceea ce par a fi si ajungi sa ai indoieli asupra fiecarui lucru care se intampla. Matthew McConaughey il interpreteaza pe Bill Davis, un capitan de vas de pescuit, a carui viata linistita este data peste cap in momentul in care apare fosta sotie, Karen (Anne Hathaway), care il roaga cu disperare sa o salveze pe ea si pe fiul lor de actualul sot abuziv. Un thriller plin de suspans care ia o intorsatura neasteptata spre final, iar semnificatia povestii devine cu totul alta decat te-ai fi asteptat.

Split

Un thriller psihologic care se numara printre preferatele mele si care abordeaza o tema fascinanta si terifianta in acelasi timp, mai exact personalitatea multipla sau tulburarea identitatii disociative. Carismaticul actor James McAvoy interpreteaza un rol extrem de interesant si o face perfect. Kevin este un barbat cu cel putin 23 de personalitati diferite, care duce o lupta proprie atat cu personalitatile sale multiple, cat si cu lumea din jurul sau. Constrans de una dintre personalitatile sale, Kevin ajunge sa rapeasca trei tinere, iar o noua identitate, cea a Fiarei, aflata inca in stare latenta, este pe cale sa-si manifeste influenta si sa le domine pe celelalte.

Close

Un thriller de actiune care te tine cu sufletul la gura. Personajul central, interpretat de Noomi Rapace, este inspirat de Jacquie Davis, una dintre cele mai importante garde de corp din lume, ai carei clienti au fost J.K. Rwoling, Nicole Kidman si membri ai familiei regale britanice. Sam, o femeie bodyguard experta in contra terorism trebuie sa o protejeze pe Zoe, o tanara mostenitoare bogata, a carei viata este in pericol. Sam se lupta sa o salveze si sa o invete sa riposteze, in acelasi timp incercand sa afle cine se afla in spatele atacurilor.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Povestea de viata a unuia dintre cei mai cunoscuti ucigasi in serie ai tuturor timpurilor: Ted Bundy. Filmul spune povestea si din ochii femeii care l-a iubit si a crezut in el, si cu care acesta a avut o relatie de cativa ani. Ted pare barbatul visurilor ei si Liz se indragosteste pana peste cap de acesta, formand cuplul perfect, pana intr-o zi cand totul se prabuseste si viata lor perfecta se transforma intr-un cosmar. Ted este arestat si condamnat pentru o serie de crime extrem de violente. Desi Liz nu vrea sa creada la inceput, dovezile impotriva lui se aduna si este nevoita sa realizeze ca isi impartise viata cu un criminal in serie.

Murder on the Orient Express

Crima din Orient Express este un thriller ingenios in care misterul si crima se impletesc, pentru a provoca atat mintea unuia dintre cei mai renumiti detectivi, Hercule Poirot, cat si mintea noastra. Recunosc, mi-am facut numeroase scenarii si am incercat sa rezolv crima, insa la final am ramas complet uimita. Imaginile care iti taie rasuflarea, eleganta decorului si a personajelor, toate contribuie la un spectacol vizual demn de a fi urmarit cu sufletul la gura. Poirot trebuie sa elucideze misterul care inconjoara crima comisa in timpul calatoriei cu luxosul tren si sa descopere cine l-a omorat pe bogatul si mafiotul Edward Ratchett (interpretat de nimeni altul decat Johnny Depp).

Miss Bala

Dupa ce am urmarit-o pe Gina Rodriguez in serialul de comedie Jane The Virgin, recunosc ca mi se parea destul de greu sa o vad interpretand un rol atat de serios, insa s-a descurcat de minune. Miss Bala este un remake al unui film mexican de succes cu acelasi nume si spune povestea Gloriei, care este nevoita sa treaca prin niste circumstante la limita dintre viata si moarte, atunci cand prietena ei cea mai buna este rapita. Uneori, in cele mai grele situatii poti descoperi o putere extraordinara de care nici nu aveai habar pana atunci.

The House That Jack Built

Un thriller psihologic regizat de genialul Lars von Trier care ne arata, inca o data, o imagine cruda a lumii in care traim. Nu este recomandat pentru cei mai slabi de inima, pentru ca este brutal, socheaza, iti creeaza o stare de disconfort, dar in acelasi timp este sofisticat, profund si cladeste intr-un mod spectaculos frumusetea decadentei. Jack este un criminal in serie, extrem de inteligent pentru care fiecare crima este o opera de arta in sine. Este un personaj ambiguu, contradictoriu, un criminal cu dorinta ascunsa de a fi prins, uneori aproape vizibila fiindu-i dorinta de a se opri, care simte eliberare prin curatenie si mizerie deopotriva.

I am Mother

No Country for Old Men

Un thriller sf oferit de Netflix, cu o actiune lenta, incordata, intriganta despre cum putem sa iubim si sa ne temem in celasi timp de Inteligenta Artificiala. Filmul este o poveste despre legatura dintre mama si copil, unde mama este un robot, iar copilul un embrion gestat artificial, ambele crescand intr-un adapost protejat dupa sfarsitul lumii. Fiica are o existenta pasnica pana la adolescenta, insa totul se schimba in momentul in care o femeie patrunde in adapostul lor, contrazicand tot ceea ce robotul mama o invatase pana atunci. In cine va putea sa aiba incredere?

Un thriller deosebit care te tine cu sufletul la gura, bazat pe un roman al celebrului scriitor american, distins cu premiul Pulitzer Cormac McCarthy. Actiunea se petrece in vremurile noastre, intr-un mediu unde traficantii de droguri isi fac de cap, iar orasele au devenit poligoane de tragere in aer liber. Filmul atrage atat prin subiect, cat si prin stilul puternic vizual, cu o structura sofisticata care face ca jocurile de-a soarecele si pisica dintre personaje sa fie extrem de interesante. Moss (Josh Brolin) este un veteran de razboi, retras din activitate, care gaseste in desert un camion plin de droguri, mai multe cadavre si o geanta cu bani. Hotararea de a lua geanta il arunca intr-un carusel al violentei si al crimelor, toate acestea fiind realizate de un singur om, un recuperator psihopat, exceptional interpretat de Javier Bardem, care nu are nicio mila fata de nimeni si face totul pentru a recupera banii.

Widows

Un film neconventional despre un jaf, cu o poveste buna, cu un mesaj feminist puternic si actori de elita. Eroinele din Widows nu sunt niste criminale care se intampla a fi femei, ci un grup de vaduve ale caror soti, ce se ocupau cu jafurile sunt ucisi in timpul ultimei lovituri. Ele sunt nevoite sa preia stafeta si sa execute urmatoarea lovitura planuita a sotilor, pentru a plati unui politician, transformat in gangster, datoriile mostenite de la soti. Accentul este pus si pe latura psihologica a personajelor, care se confrunta nu doar cu adevarul despre felul in care sotii lor faceau bani, ci sunt obligate sa sa-i inlocuiasca.

Us

Un thriller provocator cu accente horror, un film care ne arata intr-un mod infricosator ca dusmanii nostri suntem noi insine. Us urmareste o familie formata din parinti si doi copii, care isi petrec concediul in casa de vacanta de pe malul marii. Totul bine si frumos, pana cand linistea le este intrerupta de alti patru membri ai unei familii, care intra peste ei in toiul noptii si ii sechestreaza. Partea cu adevarat bizara este ca acesti patru straini sunt fizic identici cu protagonistii. Arata la fel, doar ca sunt versiuni diabolice ale lor. Cine sunt si ce vor aceste clone de la familia originala?

A Simple Favor

“E prietena ta cea mai buna. Iti stie toate secretele. De asta e atat de periculoasa.”

Filmul este bazat pe bestseller-ul cu acelasi nume, scris de Darcey Bell. Doua femei complet diferite, Stephanie si Emily ajung sa petreaca mult timp impreuna datorita prieteniei copiilor lor, prima este o vloggerita vaduva care traieste de pe urma asigurarii de viata a sotului, iar a doua este o femeie de cariera cu un sot cvasi-celebru si o casa imensa. La prima vedere par cele mai bune prietene, pana cand Emily dispare fara urma intr-o buna zi si astfel iau nastere o enigma, un secret intunecat, o minciuna si o simpla favoare. Incercand sa dezlege misterul disparitiei lui Emily, Stephanie incepe sa se intrebe cat de bine o cunostea cu adevarat pe cea mai buna prietena a ei.

Gone Girl

Ce e mai important: adevarul sau cat de buna e povestea pe care vrem sa o auzim?

Printre cele mai bune thrillere psihologice pe care le-am vazut, cu o poveste care iti ramane in minte si la mult timp dupa ce ai vazut filmul. Bazat pe romanul cu acelasi nume scris de Gillian Flynn, filmul reuseste sa suprinda tonul si atmosfera cartii fara sa ii strice esenta si te tine cu sufletul la gura secventa cu secventa. Acesta prezinta la inceput o poveste care pare banala, mai exact sotia unui barbat dispare in conditii misterioase, iar principalul suspect este chiar sotul, asaltata de politisti si de mass media care ii pun diverse intrebari. Lucrurile sunt, insa, mai complicate si pe parcursul filmului descoperi adevaruri ascunse care te lasa masca.

