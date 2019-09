8 romane politiste pe care nu le mai poti lasa din mana

Sunt carti care te tin cu sufletul la gura, te prind fara scapare in lumea lor si te fac martor la evenimente provocatoare, socante, de neimaginat.

Uneori ai chef de putina adrenalina si fiori de suspans pe sira spinarii si nu exista o modalitate mai buna de a-ti satisface dorinta, decat cu romane politiste incredibile, care se joaca cu mintea ta, te fac sa dai macinat de curiozitate pagina dupa pagina si iti ofera, totodata, o neliniste ciudat de satisfacatoare, gandindu-te la misterul pe care il vei descoperi.

8 romane politiste pentru pasionatii de mistere

1. Pacienta tacuta – Alex Michaelides

Thrillerul anului 2019, Pacienta tacuta este o carte pe care am citit-o cu sufletul la gura si care m-a lasat cu gura cascata la final. Pe langa mister, care este atractia principala a cartii, mi-au placut foarte mult aspectele psihologice, foarte bine descrise si incercarea de a intelege traumele din copilarie care pot iesi la iveala in viata de adult. Se numara cu siguranta printre cele mai bune romane politiste psihologice, avand toate uneltele necesare pentru a se juca fara mila cu mintea ta. O femeie captiva in propria minte si un terapeut suficient de experimentat si de pasionat incat sa-si doreasca sa-i afle secretele. Alicia isi iubea si isi venera sotul, iar casnicia lor parea una perfecta…si cu toate acestea, l-a ucis, apoi ramane tacuta mai multi ani, fara ca nimeni sa descopere ce s-a intamplat cu adevarat. Refuzul ei de a vorbi transforma o tragedie in ceva mult mai teribil.

2. Un apartament la Paris – Guillaume Musso

Romanul cu care l-am descoperit pe autorul francez Guillaume Musso si care m-a facut sa vreau sa citesc mai multe carti scrise de el. Un roman politist extrem de captivant, misterios si imprevizibil. Mana destinului face ca doi straini, Gaspar si Madeleine sa inchirieze acelasi apartament in Paris si sunt nevoiti sa convietuiasca. De aici incep multe lucruri ciudate si legaturi pe care cu greu ti le poti imagina inainte. Apartamentul i-a apartinut unui pictor, Sean Lorenz, acesta a murit si a lasat in urma 3 tablouri pe care nimeni nu a putut sa le gaseasca.

3. Femeia din cabina 10 – Ruth Ware

Un roman politist care te prinde de la primele pagini si care se citeste destul de usor, chiar daca, cel putin la inceput, este destul de greu sa empatizezi cu personajul principal feminin. Laura sau Lo este o jurnalista la o revista de turism, care reuseste sa prinda o croaziera pe un vas de lux, exclusivist care face primul voiaj. Doar 10 cabine sunt disponibile, asa ca cei de la bord sunt alesi pe spranceana. Lo nu este un personaj care sa iti inspire incredere, deoarece sufera de anxietate si are si ceva probleme cu alcoolul insa, in prima noapte pe vas, ea aude un tipat in cabina alaturata si un pleoscait puternic in apa, fapt care o trimite la o posibila crima. Lucrurile se complica in momentul in care, vorbind cu seful securitatii, afla ca in cabina 10 nu sta nimeni si pe vas nu exista nicio persoana care sa se potriveasca descrierii femeii care i-a imprumutat un rimel cu o zi inainte.

4. Liliacul – Jo Nesbo

O carte potrivita atunci cand ploua afara si simti nevoia sa citesti ceva care sa mearga cu vremea de afara si care sa te invaluie in mister, primul volum din seria Harry Hole. Inspectorul criminalist de la politia din Oslo este chemat la Sidney ca sa ii ajute pe colegii australieni in rezolvarea unui caz de crima. Hole este un anti erou, antipatic, alunecos, plin de vicii si slabiciuni, care descopera adevaruri cand te astepti mai putin. Daca nu ati citit nicio carte de Nesbo, atunci poate ati vazut ecranizarea uneia dintre cartile din seria cu Harry Hole, mai exact Omul de zapada. O moarte aparent izolata se dovedeste fapta unui criminal in serie si ajungi sa strabati alaturi de detectiv si colegul sau un adevarat labirint al posibilitatilor, multe piste false si ajungi sa suspectezi pe toata lumea.

5. Femeia de la fereastra – A.J. Finn

Atunci cand adevarul se afla dincolo de aparente.

Unul dintre cele mai asteptate romane de debut ale decadei, prima carte lansata de editorul american Daniel Mallory a spart recorduri nu doar datorita formulei inteligente concepute din punct de vedere comercial, dar si talentului scriitorului. Romanul are toate ingredientele de care are nevoie pentru a-l transforma intr-un veritabil roller-coaster de emotii si suspans: un narator necreditabil, evenimente incetosate, o crima, o atmosfera de film noir a la Hitchcock si un eveniment violent de care ajungem sa ne indoim daca s-a petrecut sau nu.

„Uneori, cand porti o masca pentru prea mult timp, ajunge sa se lipeasca de piele.”

7. Ghici cine moare primul – M.J. Arlidge

Am citit pe nerasuflate romanul Fata dinainte al lui Delaney si am fost nerabdatoare sa il citesc si pe acesta. Intunecata, seducatoare, atragatoare, plina de suisuir si coborasuri, dar si de intorsaturi inspirate,a fost o adevarata placere literara. Claire Wright, studenta la actorie in New York accepta singura slujba pe care o poate obtine: sa lucreze pentru o firma de avocati care se ocupa de divorturi si sa agate soti infideli prin barurile hotelurilor. Insa, totul se schimba cand unul dintre barbatii pe care ii agatase devine suspect in achgetarea unei crime, iar politia ii cere lui Claire sa-si foloseasca talentele de actita pentru a-l face sa marturiseasca.

Nu este un roman usor de citit pentru cei slabi de inima pentru ca este o dovada ca cei cu o minte bolnava nu au limite atunci cand vor sa provoace o durere, insa este si o provocare psihologica si te face sa dai pagina dupa pagina pentru a afla motivele din spatele acestor fapte socante. Povestea e foarte bine scrisa si te prinda de la primele pagini, are o intriga buna, o poveste bine gandita si un personaj principal care, surpinzator, mi-a placut foarte tare.

8. Zece negri mititei– Agatha Christie

Nu putem vorbi de romane politiste fara sa o aducem in discutie si pe celebra Agatha Christie, supranumita „regina crimei”. Considerat a fi capodopera scriitoarei, Zece negri mititei se numara printre cele mai bune romane politiste din toate timpurile. Actiunea are loc pe o insula, unde zece persoane cu un trecut misterios sunt chemate de o persoana necunoscuta, fara a li se dezvalui motivele. Totul se complica in momentul in care se pune un disc, unde fiecare persoana este condamnata pentru o crima pe care a savarsit-o in trecut.

Foto: By Captblack76, Shutterstock