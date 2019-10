7 seriale horror terifiant de bune care nu te vor lasa sa dormi

Seriale horror geniale care te baga in sperieti si te vor tine cu sufletul la gura la fiecare episod.

Cele mai bune seriale horror pe care iti recomand sa le vezi daca ai curajul sa patrunzi intr-un univers infricosator, plin de mister si situatii care iti vor da fiori, sa iti testezi limitele si sa treci dincolo de ganitele realitatii.

Sugestie de vizionare: cei mai slabi de ingeri lasati lumina aprinsa!

Seriale horror care iti vor da fiori pe sira spinarii

The Haunting of Hill House

Preferatul meu din lista si unul dintre cele mai bune seriale horror pe care le-am vazut vreodata, The Haunting of Hill House (tradus Casa Bantuita) a devenit un fenomen global imediat dupa ce a fost lansat pe platforma Netflix. Pana si Stephen King, maestrul genului horror, a avut doar cuvinte de lauda la adresa serialului, descriindu-l ca fiind munca unui geniu. Nu e un serial care sa aiba multe momente in care sa iti sara inima sau sa iti pui mana la ochi de teama, ci este mai degraba o poveste care reuseste sa iti patrunda adanc in suflet, iti trezeste emotii, te vrajeste in asa fel incat iti este greu, odata patruns, sa iesi din acea atmosfera apasatoare si sumbra. Hugh si Olivia Crane se muta in 1992 in misterioasa casa Hill, o vila gigantica devenita ruina de-a lungul deceniilor. Scopul este de a o renova si de a construi casa de vis a familiei. Din pacate, in timpul acestui proces, copii celor 2 incep sa aiba experiente paranormale terifiante care vor escalada intr-o tragedie. Aceasta tragedie va urmari familie Crane ani la rand, pana cand copiii, deveniti adolescenti, vor fi nevoiti sa faca fata din nou fantomelor trecutului..

Stranger Things

Serialul Stranger Things este o combinatie reusita intre mai multe genuri, de la horror, mister si drama, la comedie si actiune, iar asta ii da o savoare pe care cu greu o mai gasesti in ziua de azi. Serialul aduce un omagiu filmelor lui Speilberg si Carpenter si trezeste nostalgia anilor ’80. Dincolo de atmosfera horror, de toate aventurile SF, toti monstrii si intamplarile supranaturale, Stranger Things este un serial despre prietenie, familie si dragoste. Mai mult decat atat, are tot ce ti-ai dori de la un serial, de la o poveste captivanta, la personaje de care te atasezi, adrenalina si mister consistent.

Chilling Adventures of Sabrina

O readaptare horror care iti da fiori pe sira spinarii, a celebrului serial al anilor ’90 Sabrina the Teenage Witch. Tradus Sabrina: Intre lumina si intuneric, serialul spune povestea Sabrinei Spellman, o adolescenta jumatate vrajitoare, jumatate om, care se lupta pentru a gasi un echilibru in natura ei duala, incercand sa impace traditiile impuse de lumea intunecata cu viata normala. Creatorii serialului (cei care au realizat si serialul Riverdale) s-au inspirat din filme horror percum Suspiria, Rosemnary’s Baby si Exorcist pentru a schimba complet genul seriei.

Castle Rock

American Horror Story

Printre cele mai bune seriale horror se numara si terifiantul, inspirat de romanele lui Stephen King. Misterul si atmosfera sumbra reusesc sa te acapareze in asa fel incat nu te vei mai putea dezlipi din fata ecranului. Serialul foloseste elemente familiare din romanele si povestirile lui Stephen King, pentru a crea o poveste originala, iar fanii scriitorului vor identifica cu usurinta aceste elemente. Actiunea are loc in orasul fictiv Castle Rock, din statul american Maine, fundalul multor romane ale lui King. Povestea are in prim plan personajul interpretat de Bill Skarsgard (cel care a jucat roul clovnului in It), care apare in mod misterios in penitenciarul Shawshank. Un avocat cu un trecut misterios este chemat sa rezolve situatia, dar este din ce in ce mai clar ca totul are un substrat sinistru.

Cel mai de succes serial antologie horror din ultimii ani, American Horror Story este o adevarata capodopera a genului. Fiecare sezon prezinta o alta poveste care iti da fiori pe sira spinarii, cu personaje si teme diferite. Unele povesti sunt inspirate din evenimente terifiante reale care s-au petrecut in trecut. Serialul este unul extrem de ciudat si excentric, dar si indraznet si magnific prin originalitate. Sezoanele mele preferate sunt: 3 (Coven), 5 (Hotel) si 8 (Apocalypse).

Bates Motel

Un prequel al filmului cult de groaza Psycho, iar daca iti plac povestile dark cu personaje ciudate si complexe, Bates Motel se va transforma in unul dintre serialele tale preferate. Acesta spune povestea lui Norman Bates in vremea adolescentei, inainte sa devina criminalul in serie portretizat in filmul lui Alfred Hitchcock. Intamplarile din serial ne arata modul in care mama lui Norman si partenerul ei reusesc sa il transforme pe acesta in cel mai mare si faimos criminal in serie din toate timpurile. Si, daca va mai amintiti celebra scena din dus, in care Marion Crane este injunghiata de catre Norman, in serial personajul va fi interpretat de nimeni alta decat Rihanna.

The Terror

Serialul produs de Ridley Scott dupa romanul lui Dan Simmons este inspirat dintr-un adevar istoric. Povestea marcata de realism istoric, cu elemente de horror gotic vorbeste despre expeditia condusa de britanicul Sir John Franklin, in care un grup de barbati izolati si blocati la capatul Pamantului ajung sa se lupte nu doar cu elementele naturii, ci si intre ei. Toti cei 129 de oameni de la bord au murit, fiind considerat cel mai mare dezastru abatut asupra Marinei Regale Britanice de-a lungul tuturor explorarilor sale in regiunile polare. Dan Simmons introduce in poveste si o fiinta supranaturala infricosatoare si inteligenta, cu puteri nebanuite, care ii vaneaza pe supravietuitori.