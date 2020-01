Tommy Hilfiger aduce trupa The Black Eyed Peas la Hahnenkamm Ski Races 2020

Spectacolul The Black Eyed Peas din cadrul Kitz-Race-Party a fost una dintre activările aflate în centrul parteneriatului de sponsorizare încheiat de Tommy Hilfiger în calitate de Official Fashion Partner al Hahnenkamm Ski Races 2020.

Tommy Hilfiger a celebrat rolul de Official Fashion Partner al Hahnenkamm Ski Races 2020 în Kitzbühel, Austria, cu un spectacolul susținut de titanii pop-ului american, The Black Eyed Peas, în timpul faimosului Kitz-Race-Party pe 25 ianuarie. În fiecare an, evenimentul din noaptea de sâmbătă este salutat ca punct culminant al curselor de schi Hahnenkamm, casă a legendarei ,,Streif” – una dintre cele mai captivante pante, atingând un unghi de coborâre de 85%, sărituri de 80 de metri și viteze de până la 140 de km/ oră.

Spectacolul susținut de trupa The Black Eyed Peas a fost una dintre activările aflate în centrul parteneriatului de sponsorizare încheiat de Tommy Hilfiger în calitate de Official Fashion Partner în timpul weekend-ului 24-26 ianuarie. Tommy Hilfiger, Dee Hilfiger și CEO-ul Tommy Hilfiger Global și PVH Europe, Daniel Grieder au participat la cea de-a 23-a ediție a cursei Kitz-Charity-Trophy pe data de 25 ianuarie. Personalități din lumea sporturilor, afacerilor și culturii s-au distrat cu un slalom imens pe ultimii metri ai faimoasei pante ,,Streif” pentru a strânge fonduri în sprijinul familiilor de fermieri locale afectate de greutăți. În acest an, cursa de caritate a adunat în total 200.000 de euro.

Adăugând o notă îndrăzneață în stilul TOMMY HILFIGER pe pârtii, un balon cu aer cald, steaguri de curse, steaguri de poartă, pancarte de linie de plecare și de sosire situate de-a lungul celebrei curse în pantă au prezentat logo-ul roșu, alb și albastru al brandului. Un pop-up TOMMY HILFIGER situat în Trade Village, pe traseu, a dezvăluit cea de-a treia ediție a colecției TommyXRossignol, incluzând o jachetă unică, special concepută pentru eveniment, precum și o selecție de stiluri vestimentare TOMMY HILFIGER Pre-Spring 2020 pentru bărbați și femei. Magazinul TOMMY HILFIGER din centrul orașului Kitzbühel a prezentat o fereastră dedicată parteneriatului cu Hahnenkamm Races și cea mai recentă capsulă TommyXRossignol.

UNDE: Hahnenkamm Ski Races

Kitzbühel, Austria

CÂND: Vineri - Duminică, 24 – 26 ianuarie 2020

Photo Credit: Cu amabilitatea lui Tommy Hilfiger

# # #

