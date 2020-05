Noblesse Group a lansat Kangen Center România Noblesse, având ca misiune - prin impactul social, economic și de mediu - creșterea nivelului și duratei de viață în România

Noblesse Group vine în întâmpinarea dorinței de dezvoltare și de a merge cu bine mai departe. Noul concept al firmei, Good Life by Noblesse Group, este o filozofie de viață prin care brandul Noblesse Group își propune să aducă o contribuție majoră în viața oamenilor prin design interior, artă, evenimente, cursuri, dar și servicii și produse care să susțină un stil de viață sănătos.

Din acest concept nu putea lipsi o componentă importantă cum este apa pe care o consumăm zilnic. Alcalină, microstructurată și antioxidantă, apa Kangen este esențială pentru sănătatea organismului și nu numai. Denumită și elixirul tinereții, de către japonezi, apa Kangen este benefică pentru frumusețe, dar poate fi folosită și pentru curățare și dezinfectare, îmbunătățirea gustului și este utilă și pentru animalele de companie. Prin utilizarea ei contribuim la reducerea poluării, facem economie de resurse și bani și beneficiem de autonomie printr-o sursă de apă de calitate superioară.

Locația noului centru este: Centrul de evenimente Palatul Noblesse, București, Str.Sfintilor nr.7.

Palatul Noblesse, o cladire plina de istorie si arhitectura eclectica, readusa la viata pentru evenimente speciale este locul unde puteti testa apa Kangen. Va invitam sa ne vizitati si virtual accesand acest link.

Kangen Center România Noblesse este parte a francizei Kangen Center România, fiind astfel distribuitor autorizat al renumitei companii japoneze. Compania Japoneza Enagic International are o istorie de peste 45 ani , fiind lider în manufacturarea ionizatoarelor de apă alcalină, antioxidantă și microstructurată, care reunesc cele mai noi cercetări știintifice în medicină și în tehnologie. Este de asemenea și singura companie din lume, din acest domeniu, acreditată OEM “ Manufacturing “ .

Despre Noblesse Group

Sediul Noblesse Group este Palatul Noblesse, o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, datând din 1881, și construită de arhitectul Alexandru Săvulescu. După un proces complex de consolidare, restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară și exterioară, clădirea devine, începând cu 2015, ceea ce este astăzi: unul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit de-a lungul anilor numeroase premii precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office” pentru proiectul birouri Noblesse Group. În 2019, Noblesse Group a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine, iar pentru rezultatele excepționale obținute anul trecut în inovație prin design interior, Noblesse Group a primit Premiul pentru excelență în inovație în design interior”, în cadrul Designer Awards, organizat de publicația LUX life MAGAZINE din Marea Britanie.

“Add value to your lifestyle” este motto-ul care defineste activitatile tuturor brandurilor din cadrul grupului.

