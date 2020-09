Miracle Creek. Locul unde se intampla miracole

Cat de departe ai merge pentru a-ti proteja familia sau prietenii? Vei pastra secretele? Vei ignora minciunile?

Miracle Creek este un debut uimitor despre parinti, copii, prieteni si speranta de neclintit intr-o viata mai buna, chiar si atunci cand toata speranta pare pierduta.

Intr-un oras mic din Virginia, un grup de oameni participa la un centru de tratament experimental, o camera hiperbarica care poate vindeca o serie de afectiuni de la infertilitate la autism. Intr-o zi, in urma unei explozii devastatoare, mor doua persoane si altele sunt ranite, fiind evident ca explozia nu a fost un simplu accident.

Intriga se contureaza pe masura ce firul povestii se misca printre personaje care par sa pastreze toate secrete si sa ascunda tradari, intr-un joc emotional complex si plin de suspans.

WINNER OF THE EDGAR AWARD FOR BEST FIRST NOVEL NATIONAL BESTSELLER

Angie Kim s-a mutat in adolescenta din Seul, Coreea de Sud, in suburbiile orasului Baltimore. A studiat la Universitatea Stanford si la Harvard Law School, unde a fost redactor la Harvard Law Review, apoi a profesat ca avocat pledant la Williams & Connolly. Povestile ei au castigat Concursul de eseuri Glamour si Premiul Wabash pentru fictiune si au aparut in numeroase publicatii printre care The New York Times, Salon, Ardezie, The Southern Review, Sycamore Review, Asian American Literary Review si PANK. Kim locuieste in Virginia de Nord impreuna cu sotul ei si cu cei trei fii. Miracle Creek este romanul ei de debut, aclamat in publicatiile de profil din America.