Art Safari București se prelungește până duminică, 27 septembrie

Muzeul temporar se întinde pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați și găzduiește 800 de opere de artă în valoare totală de peste 12 milioane de euro, în inima Capitalei, în clădirea Victoria Tower.

Pentru prima dată în istoria edițiilor, Art Safari București prelungește programul de vizitare începând de marți, 22 septembrie, până duminică, 27 septembrie inclusiv. Această decizie în premieră a fost luată la recomandarea Ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu. Totodată, scopul principal al prelungirii este de a permite miilor de iubitori de artă, care și-au achiziționat săptămânile trecute bilete online, să reușească să viziteze Pavilionul Art Safari (în care accesul, în condițiile măsurilor de prevenție sanitară, a fost încetinit de măsurile de control al fluxului). Muzeul temporar se întinde pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați și găzduiește 800 de opere de artă în valoare totală de peste 12 milioane de euro, în inima Capitalei, în clădirea Victoria Tower (Calea Victoriei, nr. 15).

„Arta a găsit anul acesta căi neașteptate să ne bucure, iar numărul celor care au dorit să viziteze muzeul temporar Art Safari ne-a emoționat și ne-a depășit așteptările, așa cum a observat și Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, atunci când a vizitat Pavilionul, și a semnalat public în social media. Am luat această decizie istorică pentru a oferi șansa tuturor celor care și-au achiziționat bilete să poată vizita Pavilionul și să se bucure de artă în siguranță, în condițiile în care fluxul de vizitatori din interior este unul controlat”, a declarat Ioana Ciocan, Director Art Safari București.

„Anul acesta, am fost încântat că am putut vizita, alături de fiul meu, cea mai amplă expoziție de artă, care deja a devenit o tradiție la noi în țară. De altfel, Art Safari reprezintă unul dintre evenimentele emblematice pentru România, cu peste 163.000 de vizitatori de-a lungul celor 7 ediții. Din păcate, mai putem vizita Art Safari doar până duminică, 20 septembrie. Am văzut cât de lung era rândul format de vizitatori, pe Calea Victoriei, și sunt convins că suntem mulți cei care ne dorim prelungirea evenimentului.

Vreau, mai mult ca oricând, să felicit organizatorii pentru curajul de a merge mai departe, ținând cont de toate măsurile de protecție impuse de pandemie, și că au continuat promovarea artei contemporane românești și a culturii urbane bucureștene. Dar un rol important l-au avut și muzeele, precum și instituțiile care au participat cu lucrări importante la retrospectivele Gheorghe Petrașcu, Sabin Bălașa, dar și la expoziția declarativă a Școlii de la București.

Ca toate acestea să aibă loc însă, a fost nevoie ca toți cei implicați să lucreze eficient. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, din cadrul Ministerului Culturii, a oferit suport și un timp scurt pentru avizarea dosarelor de expoziție.

Pe viitor, mi-ar plăcea să văd mult curaj și proactivitate și din partea muzeelor care au manifestat reticență de a participa la marea retrospectivă Gheorghe Petrașcu, în contextul pandemic. Avem nevoie de cât mai multe astfel de expoziții, care să readucă în atenția publicului artiștii naționali”, a scris ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook.

Bilete, program de vizitare și măsuri de siguranță

Evenimentul se află sub patronajul Primăriei Municipiului București și UNESCO România și este realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român și Muzeul Municipiului București.

Biletele, abonamentele și tururile nocturne pot fi achiziționate pe https://tickets.artsafari.ro, dar și la intrarea în Pavilionul din Victoria Tower (Calea Victoriei, nr. 15).

Art Safari poate fi vizitat de marți până duminică, între 12:00 și 21:00 (ultima intrare 20:30, ieșire 21:30). Tururile nocturne (Night Tours) vor fi organizate de miercuri până duminică, începând cu ora 22:00. Vizitatorii care vor participa la Night Tours vor avea parte de tururi ghidate, art performance și muzică live. Ansamblul PlaCello, format din unii dintre cei mai valoroși violonceliști actuali din România - Răzvan Suma, Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian – va oferi recitaluri inedite de violoncele în cadrul Night Tours. Iar artiștii Costin Ioniță și Ana Bănică vor realiza sesiuni live de artă.

Accesul fiecărui vizitator în muzeul temporar se face controlat, iar traseul de vizitare este unul tip circuit unidirecțional, fiind stabilite fluxuri de vizitare în zone expoziționale diferite. Vizitatorilor le este verificată temperatura la intrare, aceasta fiind o condiție obligatorie de acces. Accesul publicului este permis numai în condițiile purtării corespunzătoare a măștii pe durata vizitei.

Principalele expoziții găzduite de Art Safari

Pavilionul „Sabin Bălașa. Albastru”, curatoriat de Ioana Spiridon, aduce în atenția publicului opera unuia dintre cei mai cunoscuți artiști români contemporani, pe cât de contestat, pe atât de iubit. Sabin Bălașa a fost un artist cu o operă extrem de densă, cu o coloristică originală și un reprezentant al “romantismului cosmic”. Expoziția cuprinde și o serie de lucrări monumentale, de mari dimensiuni, aparținând unor muzee și instituții publice, printre care și Camera Deputaților, evaluate la aproximativ 100.000 de euro fiecare.

Pavilionul Muzeal „Gheorghe Petrașcu. Despre farmecul realității”, coordonat de istoricul de artă Ruxandra Dumitru și de directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, Dr. Ovidiu Cîrstina, găzduiește cea mai mare expoziție din ultimii 50 de ani dedicată maestrului, cu opere evaluate la circa 8 milioane de euro în total.

Pavilionul Central „Școala de la București. Tradiție, amor, trădare”, curatoriat de Silvia Rogozea, director de programe în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană, radiografiază arta liberă, creată de artiști din diverse generații, post-1990. Printre celebrii artiști prezenți în expoziție se numără Corneliu Baba, Horia Bernea, Geta Brătescu, Daniel Knorr, Alexandru Rădvan, Dumitru Gorzo și Saddo. Vizitatorii pot admira și lucrări create special pentru această expoziție, printre care două desene de mari dimensiuni realizate de Ana Bănică.

Expoziția „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. În cariera lor de patru decenii și expoziții la MoMA, Tate Modern, Centre Pompidou, Bienala de la Veneția, Van Gogh Museum, Art Basel, artistele au făcut numeroase intervenții și apeluri prin arta lor – postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri – militând pentru egalitatea de rasă și sex. Una dintre lucrările lor epice, „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”, este expusă pentru prima dată și în București, la Art Safari.

Israel – țară invitată. Anul acesta Israelul este reprezentat printr-o instalație textilă de mari dimensiuni semnată de Gilli Avissar, amplasată în atrium.

Pavilionul Copiilor „Art is Your Superpower” expune lucrări create de copii în perioada de izolare. De asemenea, micuții artiști au propriul program educațional în cadrul Art Safari Kids - ateliere de artă (ilustrație în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică, bandă desenată) și tururi ghidate pe un traseu redesenat pentru ei, în condiții de siguranță și distanțare fizică.

Despre Art Safari București

Pavilionul de Artă București – Art Safari se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului București și CNR UNESCO, în parteneriat cu Institutul Cultural Român (partener principal) și Muzeul Municipiului București, și este un eveniment cultural unic în România ca structură, concept și amploare. Pavilionul Muzeal, cu lucrările de Tezaur ale maeștrilor artei românești, Pavilionul Central, cu lucrări ale mișcării artistice contemporane, Pavilionul Internațional și programul educațional – Art Safari Kids formează conceptul unic al Pavilionului de Artă București. Art Safari a înregistrat 165.000 de vizitatori în primele șase ediții. Mai multe detalii: www.artsafari.ro