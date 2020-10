Stella Grant simte nevoia sa-si planifice viata pas cu pas - poate pentru ca plamanii ei bolnavi, pe care nu-i poate controla, i-o guverneaza oricum, trimitand-o periodic in spital, inca din copilarie.

"Pentru prima data simt intreaga povara a fiecarui centimetru, a fiecarui milimetru din cei cinci pasi dintre noi. Imi strang puloverul mai aproape de corp si intorc privirea spre teancul de saltele de yoga din colt, incercand sa nu dau atentie faptului ca distanta aceasta va exista intotdeauna."

Oare poti iubi pe cineva pe care nu-l poti atinge niciodata?

Stella Grant simte nevoia sa-si planifice viata pas cu pas - poate pentru ca plamanii ei bolnavi, pe care nu-i poate controla, i-o guverneaza oricum, trimitand-o periodic in spital, inca din copilarie. In momentul de fata, Stella trebuie sa-si planifice foarte bine viata pentru a nu pierde locul pe lista beneficiarilor unui transplant de plamani, care-i va asigura cinci ani de existenta fara probleme. Pentru asta e obligata sa stea in permanenta la sase pasi de oricine i-ar putea transmite o infectie pulmonara. Sase pasi. Fara exceptii.

Will Newman este exact persoana de care Stella trebuie sa se fereasca. Lui Will nu-i pasa de reguli, de tratamente, nu-si respecta orarul de medicatie si abia asteapta sa implineasca optsprezece ani ca sa-si decida singur soarta. Vrea sa plece sa vada lumea - nu doar spitalele ei. Mai mult, Will o poate infecta pe Stella cu o bactie mortala.

Si totusi, dintr-odata, cei sase pasi dintre ei nu mai par un spatiu de siguranta, ci o pedeapsa. Oare n-ar putea sa fure macar o mica parte din aceasta distanta, in schimbul a tot ceea ce plamanii lor defecti le-au furat din viata? Cat de periculosi ar putea fi numai cinci pasi intre ei, daca asta ii ajuta sa castige sufleteste?