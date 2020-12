Pentru mine, el este tentația supremă. Fructul interzis. Tânjesc după el, nu mă pot controla.

Pentru mine, el este tentația supremă. Fructul interzis. Tânjesc după el, nu mă pot controla. Am pornit în căutarea lui sperând să găsesc răspunsuri, convinsă fiind că este vinovat. Dar acum am căzut pradă privirilor lui seducătoare și personalității sale charismatice. Știu că este periculos. Știu că face parte dintr-o lume primejdioasă, pe care nu pot s-o înțeleg. Dar asta nu mă împiedică să tânjesc după atingerea lui, după săruturile acelea păcătoase. Înainte să mă predau focului dintre noi, trebuie să știu mai multe. Trebuie să văd în spatele ușilor pe care se încăpățânează să le țînă închise. Trebuie să aflu ce ascunde în lumea aceea întunecată, cunoscută sub numele de Casă Păcatelor...

"Provocator și senzual, primul român al seriei dovedește încă o dată că Elisabeth Naughton stăpânește la perfecție artă de a îmbină romantismul și eroticul."

- New York Times

"Elisabeth Naughton are un talent extraordinar pentru pasiuni fierbinți, caracterizări dinamice și acțiune plină de suspans."- Publishers Weekly

ELISABETH NAUGHTON a scris peste 30 de române, trecând cu ușurință prin diverse genuri. Cărțile ei au intrat în topurile New York Times, UȘA Today și Wall Street Journal, și a câștigat premiul RITA al Asociației Scriitorilor de Române de Dragoste pentru "Cel mai bun român de suspans romantic".

