Craciunul este perioada din an in care se ofera cele mai multe cadouri, iar goana dupa cadoul potrivit incepe cu mult inainte de ziua cea mare. Cele mai importante persoane pentru care trebuie gasite cadouri sunt, bineinteles, cei dragi, familia si prietenii. Acestea sunt persoane speciale, care merita cadouri la fel de speciale.

Iata 5 idei de cadouri de Craciun pentru cei dragi cu care nu se poate da gres!

Tricouri si sweatshirt-uri cu mesaje amuzante

Tricourile si sweatshirt-urile cu mesaje amuzante sunt potrivite pentru a fi oferite cu ocazia Craciunului partenerului de viata, celui mai bun prieten si, in general, persoanelor apropiate, intre care exista asa-numitele inside jokes.

De exemplu, un articol vestimentar care va starni amuzamentul partenerei sau partenerului de viata este cel inscriptionat cu un mesaj precum „Iarna fara mandarine, e ca tine fara mine!”. Cel care ofera cadoul poate purta un tricou cu inscriptia „Unwrap me”, sugerand, astfel, ca el insusi poate fi considerat un cadou.

Pentru prietenii cu simtul umorului sunt potrivite inscriptiile de tipul „Grinch, don’t kill my vibe” sau „Joy to the world! We survived 2020” – un mesaj care face haz de necaz, avand in vedere cele intamplate in 2020. Tot in spiritul Craciunului pe timp de pandemie se poate darui un sweatshirt cu mesajul „Stay Ho Ho Home”.

Cana in spiritul sarbatorilor

Dupa mancatul mandarinelor, a doua activitate preferata specifica iernii este savurarea unei ciocolate calde in confortul casei. De aceea, o cana oferita in dar celor dragi de Craciun nu va putea decat sa ii bucure pe acestia.

Ce poate fi mai frumos decat petrecerea timpului acasa, cu o ciocolata calda sau un ceai alaturi, privind serialul preferat? Momentul va fi cu atat mai special daca se va folosi o cana inscriptionata cu mesaje tematice de iarna si imprimata in spirit de sarbatoare. In plus, de fiecare data cand va folosi cana, persoana draga se va gandi la cel sau cea care i-a daruit-o.

Un cos plin cu bunatati de sezon

In preajma sarbatorilor cu totii ne transformam in adevarati gurmanzi. Sa fie de vina preparatele delicioase care incanta papilele gustative? Sau reclamele la produse apetisante, care ne indeamna sa incercam cat mai multe bunatati? Ei bine, exista suficient timp pana la vara pentru a scapa de kilogramele acumulate in preajma Craciunului, asa ca se poate profita de ocazie pentru a le darui celor dragi un cos plin cu bunatati de sezon.

Cosul poate fi umplut cu produse deosebite, precum o sticla de vin bun, un cozonac pufos si delicios, plin de nuca si ciocolata, praline decadente, trufe cu pudra de cacao si multe altele.

Hanorace sau tricouri personalizate pentru toata familia

Indiferent ca este vorba despre un cuplu sau despre o familie numeroasa, fotografia de Craciun va fi mult mai draguta daca toata lumea poarta hanorace sau tricouri asortate. Acestea pot fi inscriptionate cu mesaje tematice, specifice sarbatorilor de iarna, precum „Have yourself a merry little Christmas”, „Cozy Christmas vibes” sau „All I want for Christmas is you” – variantele sunt nenumarate.

Cei care nu sunt adeptii scrisului pe articolele vestimentare, pot alege sa daruiasca tuturor membrilor familiei tricouri sau hanorace cu imprimeuri specifice perioadei de sarbatoare: urechi de ren, sania lui Mos Craciun, spiridusi, brazi de Craciun si multe altele.

Exista si variante potrivite pentru familiile cu copii: tricouri imprimate cu urechi de ren si cu inscriptiile „tata ren”, „micul ren” si „mama ren”.

Decoratiuni personalizate

Cadourile personalizate sunt intotdeauna apreciate si primite cu foarte multa bucurie. Este si cazul decoratiunilor de Craciun, care se pot personaliza cu numele persoanei carora li se vor darui. Ce poate fi mai frumos decat un brad impodobit cu globuri personalizate cu numele tuturor celor dragi? Pe langa faptul ca bradul va fi unic, globurile pot fi pastrate ani la rand si folosite cu prilejul fiecarui Craciun petrecut impreuna cu persoanele dragi.

Pentru ca in ziua de Craciun toata familia se strange in jurul bradului, ideea de a le darui tuturor cate un glob sau o decoratiune personalizata pe care o pot agata in pomul de Craciun este una extrem de inspirata.