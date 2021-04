Mătușa Julia și condeierul - Mario Vargas Llosa

Autor distins cu Premiul Nobel pentru literatură

Mătuși care vor ficțiune, dar nu citesc literatură. Condeieri care nu scriu cărți, dar produc ficțiune în cantități uriașe. Iată o lume de mătuși și de condeieri, aparent într-un echilibru între cerere și oferta. Înainte de apariția televiziunii în Peru, teatrul radiofonic — urmașul romanului-foileton din gazetele secolului al XIX-lea — asigura bunul mers al acelei lumi. La Radio Panamericana, un tânăr redactor de știri temperează gustul pentru catastrofe al colaboratorului sau și se îndrăgostește de o mătușa prin alianța, Julia. El are18 ani, e student la drept și scrie scenarii care ajung la coș. Ea are 32 de ani, e boliviană și proaspăt divorțată. Pe măsură ce avalanșă radionovelelor scapă de sub controlul fanaticului condeier, viață tânărului Mario și cea a mătușii sale Julia scapă de sub controlul familiei.

Vargas Llosa transferă elemente autobiografice ale relației cu propria să mătușa, Julia Urquidi Illanes, într-un roman savuros și năvalnic, lipsit de prejudecăți.

Comanda cartea de pe Libris.ro