Pe 16 septembrie a avut loc IKEA FESTIVAL - primul festival virtual global al brandului. Mai mult decât atât, în magazine s-au desfasurat o serie de workshop-uri special pregătite, care au fost transmise live pe platforma IKEA FESTIVAL. Aceasta platforma a fost concepută pentru a prezenta consumatorilor viziunea brandului despre viața de acasă și despre ecosistemul în care ne simțim cel mai bine, în care creăm, ne distrăm, iubim și suntem noi înșine. Am discutat cu Mathias Worbin - Creative Leader, IKEA Marketing and Communication AB despre aceasta platforma si despre IKEA FESTIVAL, un concept nou si inedit!

De unde a venit ideea acestui festival?

Căutăm întotdeauna noi moduri de a ne conecta cu oamenii, acest lucru fiind parte din misiunea noastră de a crea o viață de zi cu zi mai bună, acasă. În ultimii ani, am interacționat mult cu numeroși consumatori și colaboratori din afara IKEA, de la care am învățat foarte mult, și ne-am lăsat inspirați de energia fantastică, creativitatea și dăruirea din lumea întreagă. Astfel, stiam că o mare parte din această creativitate avea un numitor comun, acela fiind viața de acasă.

Cum ați ales activitățile care au avut loc în timpul evenimentului offline și episoadele care au fost transmise în direct online?

Într-o perioadă în care viața de acasă nu a fost niciodată atât de importantă, IKEA a lăsat cale liberă unei vieți mai bune prin organizarea unui festival la care se poate participa atât online, cât și în multe magazine IKEA din întreaga lume, cu artiști de muzică, chefi, designeri și creatori. Am dorit să le redăm inspirația multor oameni și, prin aceasta, să arătăm ce platformă fantastică pentru creativitate este viața acasă. Prin urmare, am decis să grupăm toate acestea într-o experiență online distractivă și interactivă, atât globală, cât și locală, și cu o amprentă fizică prin activitățile din magazinele de pe piețele locale IKEA.

IKEA este o companie fantastică - suntem prezenți în peste 50 de țări din întreaga lume, cu mulți colegi de muncă specializați, care sunt și foarte creativi. Am construit un cadru creativ care să le permită piețelor și magazinelor locale, diferitelor talente creative din întreaga lume și grupului nostru de proiecte să vină cu idei și să le pună în aplicare. Deci, nu a fost vorba neapărat de alegere, ci mai degrabă de a provoca idei și a le transforma în realitate. Ne-am concentrat pe diversitate și divertisment, pentru a le permite oamenilor să realizeze cât de prețioasă este viața de acasă. Apropierea dintre oameni este o valoare esențială la IKEA, iar acest festival este o manifestare reală a acestui lucru.

Care a fost cea mai mare provocare în organizarea acestui eveniment de 24 de ore?

Este pentru prima dată când IKEA organizează un eveniment de 24 de ore. Cea mai mare provocare este să asigurăm o experiență bună pentru mulți oameni și să ne asigurăm că se vor bucura de aceste 24 de ore alături de noi. Sigur că echipa a muncit din greu în ultimele luni, dar la IKEA ne sprijinim reciproc și învățăm împreună să le oferim o viață mai bună multor oameni.

Care a fost cel mai vizionat episod din timpul Festivalului IKEA?

Ne-am bucurat să vedem că vizitele la domiciliu din „camere” au avut cele mai multe vizualizări.

Cum v-ați asigurat că activitățile sunt relevante pentru toate cele 50 de piețe IKEA?

Am plecat de la a oferi varietatea și diversitatea care vin din prezența pe 50 de piețe, arătând în același timp și punctele comune ale activităților care au loc acasă în întreaga lume - muzică, mâncare, discuții, mobilier ... De aceea am creat conceptul diferitelor „camere” care să reflecte întreaga lume și să interacționeze cu aceasta. În plus, intenționăm să dezvăluim și să lansăm noutăți și povești IKEA relevante, pentru ca mai mulți oameni să fie curioși cu privire la IKEA și la ceea ce facem.

Cum ați reușit să monitorizați acest eveniment hibrid? În ce măsură componenta fizică a atras atenția publicului?

Unicitatea Festivalului IKEA este - sau a fost - diversitatea - în magazine diferite și pe piețe diferite se întâmplă lucruri diferite, și apoi sunt combinate împreună online. Așa că scopul nostru nu a fost neapărat să monitorizăm, ci mai degrabă să permitem o experiență bogată și variată, cu multe lucruri distractive de descoperit.

Sustenabilitatea stă la baza practicilor IKEA. Să ne așteptăm și la alte workshop-uri despre o viață sustenabilă organizate de IKEA în afara festivalului?

Așa cum ați spus, sustenabilitatea este esențială pentru IKEA și pentru întreaga lume. IKEA se axează de mulți ani pe sustenabilitate de-a lungul întregului lanț valoric și vom continua în același ritm. Obiectivul sustenabilității este imposibil de atins pe cont propriu, așa că suntem deschiși la parteneriate cu părțile interesate în diferite moduri.

Vă rugăm să citiți mai multe despre acțiunile de sustenabilitate ale IKEA aici, în Raportul de sustenabilitate pe 2020.

Cum a fost perceput evenimentul de către consumatori? Aveți informații / feedback cu privire la piața din România?

În general, evenimentul a fost foarte bine primit de consumatori și mass-media, atât în timpul desfășurării sale - în chatul live, de exemplu - cât și după aceea. Dar nu am informații exacte despre ceea ce s-a întâmplat în România.

Ați prezentat în timpul evenimentului câteva colecții noi (cum ar fi IKEA Gaming). Care este cea mai așteptată colecție pentru restul anului?

Mereu apar noutăți. Vom împărtăși mai multe la timpul potrivit.

Să ne așteptăm și la ediții ulterioare ale festivalului IKEA?

Un lucru este sigur, vom continua să interacționăm cu oamenii - la nivel global și local - și vom continua să împărtășim toate oportunitățile fantastice ale vieții acasă. Rămâneți aproape!