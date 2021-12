Cătălin Scărlătescu a spus „Adio” burlăciei! Ce a declarat juratul de la „Chefi la cuțite” despre iubita lui

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai urmăriți chefi din România. Deși juratul de la „Chefi la cuțite” este destul de prezent pe rețelele sociale, amănunte din viața personală le-a ținut mereu departe de ochii curioșilor. Recent, îndrăgitul chef a confirmat că în viața sa există o persoană specială.

Recent, chef-ul a declarat că în viața lui există cineva și a vorbit pentru prima dată despre femeia care l-a cucerit.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor.” a spus celebrul chef într-o emisiune tv.

Se pare că există o femeie în viața lui Scărlătescu, dar, momentan, nu se găbește să se afișeze împreună în mediul online. Cert este că cei doi îndrăgostiți au plecat într-o vacanță, iar pozele din aeroport pe care chef-ul le-a postat pe social media sunt dovada faptului că juratul se simte extrem de bine alături de iubita lui.

Un detaliu din poza lui Cătălin Scărlătescu le-a atras atenția fanilor, care s-au grăbit să îl felicite pentru relația sa. Chef-ul se ține de mână cu iubita lui, având grijă, totuși, să nu dezvăluie prea mult din identitatea partenerei.