Adda, despre boala gravă de care suferă: „ Încerc să mă descurc cum pot, să respir...”

Adda suferă de o boală grea, iar tratament pentru suferința ei nu există, încă. Artista a povestit cum a învățat să trăiască cu această afecțiune și cât de greu îi este în zilele în care simtomele devin insuportabile.

Adda a uimit pe toată lumea atunci când, în urmă cu ceva timp, a declarat că suferă de o boală rară, nou descoperită, în care nu există tratament.

Artista se confruntă cu o afecțiune severă, care îi afectează calitatea vieții. Adda a recunoscut că are zile în care îi este frică, dar a învățat cum să trăiască cu boala.

Recent, îndrăgita artistă a fost invitată în emisiunea lui Teo, unde a vorbit deschis despre suferința ei, dar a tras și un semnal de alarmă cu privire la simptomele bolii de care nu se cunosc momentan prea multe detalii.

„Este o problemă destul de vizibilă, se poate întâmpla oricând să am erupții mari pe piele sau să mi se umfle fața și atunci e mai greu să mă ascund. Vreau să afle cât mai multă lume despre această afecțiune, care este nouă și nu are tratament. Se numește urticarie demografică și toleranță la histamină, care este destul de nasoală.” a declarat Adda în emisiunea TeoShow.

Sursă foto: Instagram

Cum se manifestă boala de care suferă Adda

Adda se confruntă cu multe simptome neplăcute, dar, poate cel mai neplăcut este faptul că momentan nu există niciun tratament.

„Poate apărea prurit, tahicardie, amețeală, poți să îți pierzi cunoștința câteva secunde, poți să te sufoci în somn, dacă faci edeme. Eu nu am mai făcut de vreo două luni deloc. În aprilie a fost nasol pemtru că făceam aproape zilnic și stai cu frica aia mereu că îți crește ceva în gât. Se poate vindeca, dar nu prin metode tradiționale. Am această afecțiune de mică și dacă știam, o puteam ține sub control.” a mai adăugat Adda.

Artista a mărturisit că are unele zile grele, însă a învățat cum să trăiască cu suferin'a care o macină. Vedeta a spus că emoțiile puternice, sau anumite alimente îi pot înrăutăți simptomele bolii. Totuși, Adda a început să își descarce sufletul pe un blog, pe care scrie în mod regulat.

„Cea mai importantă parte o reprezintă sufletul. Nu trebuie să manifești emoții puternice. Eu încerc să mă descurc cum pot, să respir, să rămân prezentă, să nu îmi fac foarte multe filme, pentru că atunci se amplifică stările de anxietate.” a mai spus îndrăgita artistă.