Dorian Popa și-a lansat prima lui carte și se vinde ca pâinea caldă! Vezi cine i-a fost sursă de inspirație artistului

Dorian Popa vrea să dea lovitura cu un nou proiect, de această dată este vorba de o carte. "Tu ești următorul influencer de succes" se numește cartea care are parte de o vânzare accelerată, încă din perioada de pre-lansare.

Dorian Popa știe, cu siguranță, cum și cu ce să facă bani. Astfel, artistul și-a dat seama că o carte ar fi o idee bună în această perioadă, așa că astăzi, 16 ianuarie, primul lui proiect de acest fel, "Tu ești următorul influencer de succes" a ieșit din tipare și a văzut lumina zilei.

"Am LANSAT CARTEA” TU EȘTI URMĂTORUL INFLUENCER DE SUCCES scrisă de @ionuț.tuta ? din păcate, avem doar 10.000 de exemplare, iar o parte sunt deja vândute în pre-lansare…așa că, GRĂBIȚI-VA!" a scris Dorian pe contul lui de Instagram.

Sursa de inspirație a lui Dorian Popa

"Cartea este făcută să fie cât se poate de plăcută, de digerabilă, în stilul meu umoristic, dar, în același timp, cât se poate de realist. Cartea are 300 de pagini, dar nu sunt scrise cuvinte, rând după rând. La anumite citate am reușit să le punem niște chenare, citate, ca să fie cartea mai vioaie, nu lectură stufoasă efectiv. Am văzut setea oamenilor pentru a cunoaște mai multe substraturi din acest domeniu, social media, care a devenit un business de toată frumusețea. Am îmbinat ideea de business din carte, cu ideea de viață personală. Am povestit clădirea personalității mele, a educației, cum a apărut muzica în viața mea, ce alte cariere am mai încercat. E un fel de autobiografie, cu business book de toată frumusețea, după părerea mea. E ca un manual de Windows." a declarat artistul într-un interviu.

Dorian Popa a povestit cum ideea lansării unei cărți i-a venit după ce a văzut cât succes a avut Mihai Bendeac cu "Conversații cu mama".

"Pot să spun că bunul meu prieten Mihai Bendeac a existat în mintea mea și a fost o sursă de inspirație atunci când m-am gândit la această carte. Dar trebuie să spun și că o aveam în minte de ceva vreme, doar că a fost sincronizare cerească, ca în acest timp să putem să ne și apucăm de ea, și să și putem să o livrăm în timp util, astfel încât să fie în inimile oamenilor de sărbători." a mai adăugat artistul.