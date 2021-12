Loredana Groza și marea soprană Angela Gheorghiu, într-un duet de excepție

Loredana și Angela Gheorghiu au interpretat o melodie faimoasă de Crăciun pentru toți cei care se pregătesc de venirea sărbătorilor.

Loredana a anunțat pe pagina ei de Instagram că a interpretat o celebră melodie cu specific de Crăciun, împreună cu marea soprană Angela Gheorghiu. Fanii au fost de-a dreptul încântați de duetul artistelor și le-au felicitat în repetate rânduri.

Melodia "I'll be home for Chirismas" este cadoul pe care Loredana și Angela Gheorghiu îl fac iubitorilor de muzică bună, pentru acest sfârșit de an. Loredana le-a povestit fanilor cum, atât ea, cât și soprana Angela Gheorghiu sunt din Moldova și sunt tare mândre de asta. Mai mult, relația lor de prietenie este una de lungă durată, iar colaborarea celor două este într-adevăr o reușită.

citește continuarea pe Garbo.ro.

Vizionare placuta