Un român a câștigat medalia de aur la Campionatul de Robotică din Chicago! Tânărul elev are planuri mari în Iași

Un elev din Iași este câștigătorul medaliei de aur de la Campionatul de Robotică din Chicago! Tânărul vrea să deschidă cafenele cu personal exclusiv robotizat.

Un elev din clasa a XII-a din Iași a pus România pe podium la concursul desfășurat în SUA. Tânărul, împreună cu echipa sa au căștigat medalia de aur Campionatul Internaţional de Robotică de la Chicago, „Chicago Robotics Invitational 2021", potrivit stireadeiasi.ro. Aceasta este o adevărată premieră atât pentru România, cât și pentru SUA, asta pentru că 2021 este primul an în care o echipă din afara Americii câștigă premiul cel mare.

Mihai Melnic este geniul din Iași, elev în ultimul an la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” care a dezvoltat împreună cu colegii săi primul robot umanoid din România, numit Maria. Echipa medaliată la Chicago are în plan să creeze în orașul natal cafenele cu personal exclusiv robotizat.

Primarul munincipiului Iași, Mihai Chirica și-a anunțat susținerea față de tinerii geniali ai României și îmbrățișează aceste idei inovative ale elevilor medaliați la Chicago.

„Domnul primar a fost foarte receptiv la ideea noastră. Mi-a zis să fac rost de sponsori ca să putem dezvolta proiectul apoi ne va sprijini să ne extindem în tot orașul, a declarat Mihai Melnic. Este vorba de cafenele fără personal uman. Fără chelneri, ospătărițe și fără borcănel pentru tipsuri. Oricine dorește poate intra, comandă vocal ce poftește, cafea, sucuri etc. și va fi servit de un robot la locul respectiv sau va putea lua produsul pentru acasă, în regim „to go”. Am vorbit cu o fabrică din Cluj care face brațe robotice și, pe baza proiectului meu validat când am fost în Dubai, am putea construi prima cafenea cu roboți chiar vizavi de Primărie, mai spre stânga. Va avea aspectul unui container de tir făcut total din sticlă, unde tu intri, saluți robotul, el îți va răspunde mereu binedispus căci nu are un șef care să-l tachineze, plătești și o zi bună! Avem deja o proiecție 3D a cafenelei și așteptăm aprobarea legală a autorităților. Dacă ne iese, ne vom extinde către Copou, Tudor Vladimirescu și ulterior avem în vizor Clujul, Timișoara, Bacău și București.” a mărturist Mihai Melnic.