Noul apartament de lux al Alinei și al lui Ilan Laufer este aproape gata. Cuplul a dat uitării vilei din Corbeanca

Alina și Ilan Laufer au renunțat la vila de lux din Corbeanca și au revenit către București, unde s-au mutat chiar în centrul capitalei. Chiar dacă locuința de un milion de euro avea tot ceea ce le era necesar familiei Laufer, cei doi au decis să își ia copiii și să se multe mai aproape de buricul orașului.

Noul apartament are cinci camere, o baie, trei balcoane și o bucătărie spațioasă perfectă pentru cei doi soți și copii lor în serile în care se reunesc după o zi agitată. Mai mult, interiorul camerelor a fost amenajat de Alina, care și-a pus amprenta în fiecare încăpere a noului cămin.

"Mai sunt multe de făcut în apartament. Mai avem mult de lucrat la el, dar ne-am mutat în clipa în care nu aveam nimic în casă. Nu aveam corpuri de iluminat, bucătăria nu era gata. În mai puțin de o lună, ne-am și mutat." a declarat fosta soție a lui Jorje pentru Teo Show.

Alina a mai spus că a ținut să aducă în noul cămin cât mai multe lucruri din vechea locuință pentru ca cei mici să se acomodeze cât mai repede.

"Camera bebelușilor am încercat să o păstrez la fel ca cea din Corbeanca. Mobilierul este același, tapetul este același. S-au simțit bine aici din prima zi, nu am avut nicio problemă cu ei. Cu cei mici e o întreagă tehnică, dacă o stăpânești, nu ai nicio treabă. Îi pun seara la culcare, mă așez lângă ei, le pun o muzică de adormit copilașii, se interacționează cât de puțin și adorm imediat. După ce adorm ei, eu mai am treburi de făcut și atunci mă rupt de lumea asta a viselor.", a mai povestit vedeta.

Sursă foto: Facebook

În ceea ce privește camera Karinei, fetița cea mare, Alina i-a pregătit o surpriză micii domnișoare și i-a amenajat un dressing special pentru a-și ține hainele în ordine.

"Camera Karinei nu este mereu atât de ordonată. I-am făcut un dressing unde să își pună toate lucrurile, să se aranjeze dimineața, să se simtă bine.", a mai adăugat Alina.