Enzo de la Chefi la cuțite, declarații despre împăcarea Antoniei cu Andrei Ștefănescu. El și fosta soție a artistului s-au iubit

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia s-au împăcat și formează din nou o familie. Chiar dacă Antonia a avut o relație cu Enzo de la "Chefi la cuțite" timp de 6 luni, acest lucru nu a făcut-o decât să își dea seama că bărbatul alături de care vrea să stea nu este nimeni altul decât tatăl copilului ei.

Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu și Enzo s-au cunoscut pe platourile de filmare de la "Chefi la cuțite", iar de atunci s-au apropiat extrem de mult. Cei doi au avut o relație frumoasă timp de 6 luni, însă despărtirea celor doi a fost inevitabilă.

După separarea de Enzo, Antonia a revenit în brațele fostului soț și au reclădit familia pe care au construit-o cândva. Recent, Enzo a declarat pentru cancan.ro că perioada trăită alături de Antonia a fost una extrem de frumoasă și are doar cuvinte de laudă despre fosta concurentă de la "Chefi la cuțite".

"A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, a fost o experiență minunată, cu o persoană extraordinară! Nu comentez împăcarea cu Andrei, este alegerea lor, viața lor, sunt o familie, nu mă privește! Am investit foarte multă energie, foarte mult timp, am investit sentimentele mele, viața mea, creierul meu…” a declarat Enzo pentru sursa citată.

Antonia și Enzo au rămas în relații bune după separare, iar fostul iubit al blondinei și-a arătat susținerea față de cea cu care s-a iubit timp de 6 luni.

"Am spus că îi voi fi alături pentru orice, ca în prima zi, a fost alte decizii în care eu nu am nicio treabă, eu sunt acolo, nu am mai vorbit cu ea. Suntem cunoștințe, cred." a mai adăugat Enzo.

Motivul care a stat la baza separării dintre Antonia și Enzo

Întrebat de motivul care a dus la despărțirea dintre el și frumoasa Antonia, Enzo a declarat că cei doi s-au întâlnit la momentul nepotrivit.

"Bad timing-ul a fost principalul motiv, cred, adică persoanele potrivite la momentul nepotrivit – mai precis ne-am dorit lucruri diferite, la intensități diferite.", a mai declarat fostul concurent de la "Chefi la cuțite".