Diana Munteanu, sacrificii în căsnicia cu Claudiu Niculescu. Ce a trebuit să facă blondina de dragul soțului ei?

Diana Munteanu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Claudiu Niculescu, însă cei doi au divorțat în 2014, după doar șapte ani de mariaj. Recent, prezentatoarea tv a vorbit despre sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă în acea perioadă, totul pentru a fi alături de fotbalistul de la Dinamo.

Diana Munteanu este o prezență charismatică pe micile ecrane și apare mereu cu zâmbetul pe buze. Totuși, blondina și-a ținut viața amoroasă departe de ochii curioșilor și s-a dedicat non stop fiul ei, pe care îl are din mariajul cu Claudiu Niculescu.

Recent, prezentatoarea tv a vorbit pentru prima dată despre perioada în care a fost căsătorită, dar și despre sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă în numele iubirii. Pentru că și-a dorit o familie extrem de mult, Diana Munteanu nu a ezitat nicio clipă să facă oricât de multe eforturi pentru a fi alături în orice circumstanță de fotbalistul de la Dinamo.

"Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: «Vii cu ea aici, te muți cu ea aici». Eu în perioada aia filmam «Conferința de presă», veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru”, a povestit blondina în podcastul lui Cătălin Oprișan, conform as.ro

Fiul Dianei Munteanu îi calcă pe urme tatălui său

Diana Munteanu a mai vorbit și despre pasiunea fiului său pentru fotbal, dar și despre viitoarea posibilă carieră pe care cel mic o va avea peste câțiva ani.

"David, de la doi ani, învârte orice capac prinde prin casă. Mama mi-a zis: Hai mai bine să îl duci la fotbal, că probabil dacă îl duci acolo scapă de treaba asta. Că dacă îl ții, o să își dorească și mai tare. Am zis că îl duc, să facă un pic de mișcare. Am zis că e foarte bine, se mai disciplinează. Uite că nu am scăpat nici în ziua de azi. Eu sunt mamă liniștită. Sunt liniștită pentru că știu că lui David nu îi place deloc să mă audă.", a mai adăugat prezentatoarea tv.